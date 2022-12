A 74 anni si è spento improvvisamente, in un ospedale romano dove era ricoverato per degli accertamenti, il giornalista sportivo Mario Sconcerti.

Direttore deI Secolo XIX e del Corriere dello Sport - Stadio, vice-direttore della Gazzetta, attuale opinionista del Corriere, dopo esserlo stato per Sky, Rai e Mediaset, oltre che di alcuni siti on-line, dopo aver lavorato per anni a Repubblica, Mario Sconcerti è stato anche direttore generale della Fiorentina, la squadra della sua città natale di cui è sempre stato acceso e critico tifoso, durante l'ultimo turbolento periodo dell'era Cecchi Gori.

Così, l'attuale dirigenza viola ha espresso il proprio cordoglio:

"Tutta la Fiorentina si unisce al dolore per la scomparsa di Mario Sconcerti, una delle figure più importanti del giornalismo sportivo italiano e grande tifoso e appassionato di Fiorentina. Il Club esprime le più sincere condoglianze alla Famiglia e a tutte le persone a lui vicine".

Così lo ricorda il Corriere, giornale con cui stava collaborando:

"Le nostre condoglianze più sentite a tutta la sua famiglia. Mario lascia un vuoto incolmabile. Lascia noi del Corriere attoniti e senza parole, le sue chiamate in redazione erano momenti di confronto, di dibattito ma anche di conversazioni affettive.Persona di grande cultura e spessore umano, ironico ma sempre puntuale nei suoi interventi. Talvolta divisivo per l'estrema lucidità delle sue analisi, senza mai fare sconti e senza spirito di parte. Tifoso della Fiorentina, alla sua squadra non ha mai sottratto critiche quando le ha ritenute opportune. Il suo giornalismo è sempre stato apprezzato dai lettori, anche sul web l'analisi del lunedì era attesa con particolare interesse. Era ricoverato a Roma ma ieri aveva rassicurato molti amici che entro Natale avrebbe fatto rientro a casa. La moglie ha raccontato che un malore lo ha colto in maniera improvvisa e a nulla sono serviti i tentativi dei medici per rianimarlo.Ha commentato i Mondiali, fino al ricovero, una decina di giorni fa, e l'ultimo suo contributo è stato sugli ottavi di finale del torneo in corso a Doha".