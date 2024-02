“Sono fortemente amareggiato con i vertici dell’Autorità portuale per l’atteggiamento tenuto nel corso dell’incontro odierno, voluto dal sottoscritto per chiarire alcuni aspetti legati all’azione, che l’ente di sistema deve svolgere a Milazzo”: ad affermarlo il Sindaco Pippo Midili a conclusione della brevissima riunione avuta con l’Ammiraglio Antonio Ranieri, che, accompagnato dai funzionari Lembo e Maccarrone, è stato a Palazzo dell’Aquila assieme al comandante della Capitaneria di porto Luca Torcigliani.

“Pensavo che il confronto fosse finalizzato a dare quei riscontri, che i cittadini attendono dalle istituzioni – aggiunge Midili – ed invece ho dovuto prendere atto della assoluta mancanza di apertura nei confronti di una città, sede di un porto, che per la movimentazione merci e passeggeri consente la sopravvivenza della stessa Autorità di sistema. Purtroppo è una storia, che si ripete; ma questa Amministrazione non intende ancora subire atteggiamenti, che offendono la città ed i cittadini”.

Il primo cittadino contesta l’atteggiamento di assoluta chiusura da parte dell’Autorità portuale su problematiche, che pure erano state già affrontate in sede di predisposizione del DPSS. Due in particolare le questioni: la prima riguarda la riapertura di Molo Marullo per renderlo fruibile ai milazzesi e la seconda gli interventi, concordati anche attraverso le indicazioni contenute nel documento di programmazione, di sistemazione degli scarichi a mare nelle aree di competenza dell’Autorità portuale.