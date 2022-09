La bara della regina Elisabetta questa domenica è arrivata all'Holyroodhouse Palace di Edimburgo dopo aver percorso il Royal Mile, alla fine di un estenuante viaggio di sei ore, per percorrere i 280 Km che lo separano dal castello di Balmoral, attraverso la campagna scozzese, salutata al suo passaggio da decine di migliaia di persone che le hanno reso un commosso omaggio, applaudendo e lanciando fiori.

Quella odierna è la prima tappa del lungo cerimoniale che anticipa la sepoltura della sovrana. La bara era drappeggiata con lo stendardo reale di Scozia con sopra una corona di fiori presi dalla tenuta di Balmoral.

Presenti a Edinburgo la figlia della regina, Anna, affiancata dai figli minori di Elisabetta, i principi Andrea ed Edoardo.

Il viaggio da Balmoral è il primo di una serie di eventi che culmineranno con i funerali di Stato a Londra, presso l'Abbazia di Westminster, il 19 settembre.

La bara della regina rimarrà nella sala del trono dell'Holyroodhouse durante la notte e lunedì pomeriggio sarà trasferita nella Cattedrale di St Giles, dove le persone potranno renderle omaggio.

Her Majesty The Queen’s coffin has left Balmoral.



Accompanied by The Princess Royal and Sir Tim Laurence, the cortege will travel to the Palace of Holyroodhouse.



The Wreath on the coffin features Dhalias, Sweet Peas, Phlox, White Heather and Pine Fir from the Balmoral Estate. pic.twitter.com/Atv2v9SGFz