Rigenerare il midollo spinale, probabilmente con una terapia a base di cellule staminali, sarà in futuro la soluzione forse più probabile che consentirà di guarire le persone paralizzate. In futuro...

Oggi, comunque, se da una paralisi non si può guarire, si potrà però essere curati, consentendo ai pazienti di tornare ad una vita quasi normale, anche se non potranno riprendere a fare tutto ciò che facevano in precedenza.

Un team di ricercatori svizzeri, infatti, è riuscito a far di nuovo camminare un uomo il cui midollo spinale era completamente reciso a causa di un incidente, dopo avergli impiantato un apparato in grado di interpretare i segnali inviati dal cervello alle terminazioni nervose coinvolte nei movimenti delle gambe.

Tutto questo non consente ad un paziente paralizzato di ritrovare la sensibilità perduta agli arti inferiori, ma gli permette però di muoversi senza dover ricorrere esclusivamente ad una sedia a rotelle.

Inoltre, c'è anche da aggiungere che la libertà di movimento influisce positivamente sullo stato di salute di una persona paralizzata, risolvendo tutte le problematiche che prima erano collegate alla permanete immobilità degli arti inferiori.

Il rimedio trovato, che è tuttora in fase sperimentale, non è la soluzione finale, ma è un passo avanti enorme per migliorare la qualità della vita a persone che non avevano altra prospettiva che quella di muoversi su una carrozzina.