“Non mi basti mai” è il nuovo singolo di Marco Sentieri, il brano, già disponibile nelle principali piattaforme digitali, racconta la difficoltà di un amore vissuto a distanza a causa del lavoro.

La canzone -spiega l’artista- esprime tutta la passione che i due innamorati vivono quando sono insieme, ma anche tutta l’amarezza che provano quando devono salutarsi. Il tempo che hanno a disposizione non è mai abbastanza, sono stanchi di vivere una storia a metà!

La direzione artistica è affidata a Marco Mori per l’etichetta Radio Rossa Records (distribuzione Virgin Music Group).

Biografia

Nato a Napoli e cresciuto a Casal di Principe. A 12 anni comincia le prime esperienze negli studi di registrazione. A 16 anni si trasferisce a Roma per approfondire e migliorare le sue conoscenze artistiche, mette su la prima band ed arriva nelle fasi finali di "Sanremo rock". A 18 anni ritorna in Campania, riforma una nuova band e comincia a macinare serate e concerti in giro per l'Italia fino al 2016 dove gli si apre una parentesi estera che lo vede protagonista ad X-Factor Romania e vincente in due festival internazionali. Nel 2019 con la sua Billy blu (brano che tratta la tematica del Bullismo) vince la sua gara in finale a Sanremo Giovani che gli dà accesso al Festival di Sanremo 2020 classificandosi terzo nella sezione nuove proposte, riscontrando grande successo e proclamato vincitore morale dalla critica e dagli addetti ai lavori. Dopo il festival di Sanremo e dopo Billy blu Marco approda in Rai in più di un’occasione (Storie italiane Rai1, Rai Italia, Leggerissima Estate Rai 2). Marco negli ultimi 2 anni continua il suo percorso discografico pubblicando altri 6 brani e portando la sua musica in tutta Italia e all’estero con oltre 70 tappe live con la sua band fatte nel 2022. Dopo una piccola pausa senza nuove uscite, Marco è pronto a regalare nuove emozioni pubblicando 4 nuovi singoli che porterà in giro per le piazze nel suo nuovo tour.

