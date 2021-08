Barbara Bouchet ha rinunciato al Grande Fratello Vip 6 di Alfonso Signorini. A poche settimane dall'inizio della nuova edizione del famoso e popolare reality show di Canale 5, la celebre attrice ha dato forfait. Lo scoop è stato lanciato in esclusiva dal sito di cronaca rosa, IGOSSIP.IT.

"Barbara Bouchet ha rinunciato al Grande Fratello Vip 6 - si legge sul sito -. Noi di IGOSSIP.IT vi sveliamo in anteprima ed esclusiva questo scoop sulla celebre, stilosa e amata attrice ed ex ballerina tedesca naturalizzata italiana. Una fonte accreditata ci ha svelato che la mamma vip di Alessandro e Max Borghese non sarà più nel cast dei concorrenti della prossima edizione del famoso reality show di Canale 5. Un brutto colpo e spiacevole sorpresa per il conduttore tv del GF Vip Alfonso Signorini, che punta molto sui 20enni ma anche sui 70enni come ha confidato lui stesso a Tv Sorrisi e Canzoni".

E poi ancora: "Lo scorso mese noi di IGOSSIP.IT vi abbiamo svelato in anteprima ed esclusiva i nomi di due concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip: l’ex Miss Italia e conduttrice tv Manila Nazzaro e l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorgè. Questa volta purtroppo vi annunciamo la rinuncia a sorpresa della bravissima e amatissima attrice Barbara Bouchet, che sicuramente non farà felice né i suoi fan né gli autori del GF Vip 6".

La lista dei possibili concorrenti del GF Vip 6

Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento. (Dagospia)

Francesca Cipriani, valletta e opinionista. (Nuovo)

Gianmaria Antinolfi, imprenditore napoletano, ex di Belen Rodriguez. (Oggi)

Katia Ricciarelli, cantante lirica e attrice. (Oggi)

Manuel Bortuzzo, nuotatore. (TvBlog)

Miriana Trevisan, conduttrice tv. (TvBlog)

Nina Moric, modella (Oggi)

Jeda, compagno di Vera Gemma (Oggi)

Justine Mattera, conduttrice (Oggi)

Manuel Zardetto, ex di Tommaso Zorzi (Nuovo)

Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e donne (Oggi).

Manila Nazzaro, conduttrice. (iGossip.it)

Mariano Catanzaro, ex tronista di Uomini e donne. (NuovoTv)

Marco Bellavia, conduttore. (NuovoTv)

Anna Oxa, cantante. (Dagospia)

Ainett Stephens, modella e valletta (Dagospia)

Alex Belli, attore (TvBlog)

Ainett Stephens, la modella e valletta (TvBlog)

Michele Casalino, il modello ed ex Uomini e donne (TvBlog)

Jessica, Lulu e Charli Hailé Selassié, sorelle principesse. (Oggi)

Maria Monsè, conduttrice e opinionista. (Dagospia)

Jo Squillo, conduttrice e cantante (Dagospia)

Amedeo Goria, giornalista (Dagospia)

Soleil Sorge, personaggio tv e influencer (iGossip.it)

Carmen Russo, showgirl (Davidemaggio.it)

Davide Silvestri, attore (Davidemaggio.it)

Pamela Prati, showgirl (Fanpage)

Totò Schillaci, ex calciatore (Fanpage)

Raffaella Fico, showgirl (Fanpage)

Lucas Peracchi, personal trainer ed ex tronista di Uomini e Donne (iGossip.it)

Tommaso Eletti, ex concorrente di Temptation Island (Davidemaggio.it)

Giucas Casella, illusionista (TvBlog.it)

Moreno, cantante (Oggi)