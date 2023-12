Frequentata da musicisti come Gigi D'Alessio, la Locanda dei Giurati di Como (via Giulini 16, 0314310051) non poteva puntare solo e soltanto sui suoi eccellenti piatti per la notte più lunga dell'anno, quella del 31 dicembre 2023, ovvero Capodanno '24. La brigata farà il suo lavoro come sempre, ma sarà coadiuvata da ottima live music, perfetta per divertirsi e cantare in compagnia. Tra i piatti proposti, molte carni d'eccellenza, come sempre succede alla locanda: Carpaccio di wagyu su frolla salata, battuta di fassona piemontese, Filetto di maialino iberico cbt (cotto a bassa temperatura)... ma non mancano Risotto viola tenuta San Massimo guanciale croccante e ovviamente Panettone, cotechino e lenticchie... Tutto questo per 130€ a persona.



Il menu di Capodanno '24 @ Locanda dei Giurati - Como



Entrée

Carpaccio di wagyu su frolla salata, spuma di ricotta di bufala e gel ai frutti rossi

Antipasto

Battuta di Fassona piemontese, chicche di melograno, sedano, finocchietto selvatico e crema di pecorino nero

Primo

Risotto viola tenuta San Massimo guanciale croccante di cinta senese e crema di lardo iberico

Sorbetto

Melaverdee nocchi

Secondo

Filetto di maialino iberico cbt (cotto a bassa temperatura), crema di pere e zola al Prosecco, indivia e bietola grigliata

Cotechino e lenticchie di Castelluccio

Dolce

Panettone croccante al Mascarpone,

Agrumi canditi e crema fredda al pandoro

(130€ a persona)



Senz'altro il successo della Locanda dei Giurati cresce nel tempo per un mix vincente di semplicità ed eccellenza, da gustare tra l'altro anche a pranzo, con business lunch tutti da vivere. Ecco come lo staff de La Locanda dei Giurati di Como presenta sui social la sua filosofia: "Un fantastico vino e la nostra pregiata carne, sono il connubio perfetto per creare un momento sensoriale ai nostri ospiti. Un'opera d'arte che si può associare solo alla nostra Locanda, perché venire da noi, non è solo stare bene, ma è arrivare a toccare il piacere degustativo attraverso i nostri piatti".



La Locanda dei Giurati - Como

via Giulini 16, 0314310051

www.locandadeigiurati.com

www.instagram.com/locandadeigiurati

www.facebook.com/locandadeigiurati