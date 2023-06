Santa Maria Capua Vetere - Alcune persone hanno nuovamente occupato un piano di Palazzo Noviello, un edificio di otto piani nel centro di Santa Maria Capua Vetere. In particolare il primo piano. L’episodio, non nuovo e che ha visto anche l’intervento della polizia municipale, ripropone il fenomeno delle abitazioni di proprietà comunale occupate abusivamente.

Tutto ciò sta facendo anche svalutare il valore degli appartamenti a causa della presenza di persone poco raccomandabili. Pertanto, in una nota del Comitato del condominio Noviello circolata in rete e sui social, si torna a chiedere al sindaco Antonio Mirra un deciso intervento.

La nota del Comitato del Condominio del Palazzo Noviello sulle occupazioni abusive nell’edificio.

“Siamo un Comitato del Condomino del Palazzo Noviello sito in Via Roberto D’Angiò 17 di S.Maria C. V. .Sono anni che combattiamo per ripristinare la Legalità in questo condominio. Ormai siamo stufi di fare denunce, diffide, reclami direttamente al Sindaco Mirra.



Molti credono che qui siano case popolari e quindi sia normale una certa irrequietezza e illegalità. Invece qui sono appartamenti residenziali classificati al catasto come A2 in passato, prima che il Comune li acquistasse, erano adibiti ad uffici.



Ad oggi, il Comune all’interno di questi appartamenti ha appoggiato delle persone che hanno bisogno di un alloggio. Tra queste persone ci sono alcune Famiglie che non rispettano nessuna regola condominiale e chissà cos’altro.



C’è da dire che molte di queste persone occupano gli appartamenti in modo abusivo, non pagando l’affitto al comune e non pagando il condominio. Tanto è vero che il comune di santa Maria Capua Vetere è moroso nei confronti del Condominio Noviello. Per farla breve il Comune di Santa Maria Capua Vetere, nel Nome di Mirra (Sindaco in carica) ha introdotto l’illegalità nel nostro condominio, e non fa nulla per risolvere il problema.



Alle varie richieste e domande che gli abbiamo fatto nei vari incontri il Sindaco Mirra ci ha risposto che è un problema sociale di difficile risoluzione. Vorrei dire al Signor Sindaco che il problema Sociale lo ha creato il comune a Noi, e Lui, come proprietario degli appartamenti, oltre al danno morale psicologico (noi condomini abbiamo paura di queste persone) e soprattutto finanziario, in quanto avendo acquistato, con i risparmi di una vita gli appartamenti nel palazzo Noviello, ci vengono sotto valutati dalle agenzie del settore.



Il condominio Noviello ormai stanco di questa situazione non sa quale strada intraprendere se non rendere pubblica questa incresciosa situazione e se non bastasse di denunciare alla Corte dei Conti l’illegalità è che il comune persiste ad avere nei confronti del nostro condominio.”