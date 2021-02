Ben Dj, professionista del mixer attivo in tutto il mondo, torna con nuovo singolo, "Nell'Aria". E' una cover del bellissimo brano interpretato da Marcella Bella nel 1983. Si tratta di una versione decisamente pop dance, che non far perdere la magia del brano originale e regala a una canzone unica un sound adatto ad ogni tipo di playlist, radio e dancefloor. Non è un momento facile, per chiunque, in giro per il mondo... ma con il ritmo e la melodia di "Nell'Aria", rasserenarsi per qualche istante è almeno un po' più facile.

Ben Dj - "Nell'Aria" (Claw Records) dal 5 febbraio 2021 su Spotify a questo link: bit.ly/BenDj-NellAria e su Apple Music a questo link: bit.ly/bendjnellaria -

I suoi dj set portano da sempre Ben Dj in giro per il mondo da Miami ad Ibiza, dall'Europa all'Asia, passando dall'Arabia Saudita e, ovviamente, per le console dei top club italiani. E' spesso il protagonista musicale di feste esclusive, ad esempio dei party legati al mitico The Cal, il Calendario Pirelli. E' accaduto negli scorsi anni a New York, Milano (…), mentre nel 2020, quando si è presentato The Cal 2021, Ben Dj era in console a Verona. A Milano, la città in cui vive da tempo, molti degli hot spot della città si affidano alla sua musica, mentre nella primavera 2020 era spesso in tv, su Canale 5, nel cast di "All Together Now".

