Mesi intensi aspettano il giocatore dell'Inter ed ex Atalanta, Roberto Gagliardini, per convincere il mister Conte a continuare a puntare su di lui anche per la prossima stagione.

Potrebbe tornare molto utile alla squadra nerazzurra ancora in competizione su tre fronti calcistici.

Intanto suscita l'interesse di alcuni club di serie A, primi tra tutti Torino e Fiorentina.