Così la Scuderia Ferrari ha spiegato i "rimpianti" del Gran Premio di San Paolo, un'occasione persa per recuperare il distacco dalla Mercedes nel mondiale costruttori.

Carlos Sainz: "È stata una giornata difficile. Le mie partenze non sono state buone a causa di un problema alla frizione che si era verificato anche sabato nella Sprint e così abbiamo perso alcune posizioni. Da lì in poi sono riuscito a superare entrambe le Mercedes in pista, ma non ho potuto di più. Purtroppo oggi Aston Martin, Red Bull e McLaren erano più veloci di noi e il sesto posto era per me il massimo risultato alla portata. È un vero peccato che Charles non abbia avuto la possibilità di gareggiare perché avremmo potuto segnare punti molto importanti contro la Mercedes qui in Brasile. È ora di ricaricare le batterie e vogliamo tornare in buona forma a Las Vegas".

Charles Leclerc: "Una giornata deludente, per me. Partendo a fianco della pole position speravamo di conquistare punti importanti per il Mondiale Costruttori, ma purtroppo mi sono ritirato ancora prima del via. All’ingresso di curva 6 nel giro di formazione ho perso improvvisamente il servosterzo e le ruote posteriori si sono bloccate, mandandomi contro le barriere. Ora penso soltanto alle due ultime gare di stagione: lotteremo fino all’ultimo per concludere il campionato con la migliore posizione possibile, e darò tutto già a Las Vegas fra due settimane".

Frédéric Vasseur, team principal: "Oggi siamo molto dispiaciuti perché avremmo potuto conquistare molti punti preziosi per il Mondiale, ma abbiamo perso Charles ancora prima del via a causa di un problema di affidabilità che lo ha fatto uscire di pista nel giro di formazione. Partiva dalla prima fila e, specialmente con lui avevamo sacrificato la Sprint di ieri in funzione del Gran Premio di oggi. Analizzeremo attentamente la vettura per capire esattamente cosa è accaduto. Anche Carlos non ha avuto un weekend privo di difficoltà, e in partenza ha faticato a causa della frizione perdendo posizioni. In gara però, specie nel primo stint, è stato bravo a gestire le gomme e ha avuto la capacità di andare a superare entrambe le Mercedes permettendoci di recuperare due punti sui nostri rivali nell’arco del weekend. Potevano essere molti di più, ma comunque la lotta per il secondo posto resta aperta".