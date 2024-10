Il Teatro Manzoni di Milano si conferma ancora una volta una delle tappe fondamentali per gli amanti del teatro, presentando una stagione 2024/2025 ricca di proposte che spaziano dalla prosa di altissimo livello alle commedie più divertenti, passando per gli spettacoli per famiglie e gli eventi speciali: Un'esplosione di emozioni sul palcoscenico.

Cosa aspettarsi dalla nuova stagione? Prosa: Un cartellone dedicato ai grandi classici e ai testi contemporanei, interpretati da attori di fama nazionale e internazionale.

Commedia: Una sezione dedicata alla risata, con commedie brillanti e divertenti in grado di far sorridere il pubblico di tutte le età.

Famiglia: Spettacoli pensati appositamente per i più piccoli, con storie avvincenti e personaggi amati che faranno sognare grandi e piccini.

Oltre alla programmazione regolare, il Teatro Manzoni ospiterà eventi unici come concerti, o incontri con gli autori per quanto riguarda gli Eventi Speciali. Tali e speciali e, organizzati, sono un'occasione unica per incontrare gli artisti, approfondire la conoscenza degli spettacoli e vivere un'esperienza teatrale ancora più intensa.

Per scoprire tutti gli spettacoli e come orientarsi nella programmazione, le modalità di acquisto, gli orari e i prezzi, il sito ufficiale del Teatro Manzoni: https://www.teatromanzoni.it/programma/

Suggerimenti utili per non perderti nulla, se Sei un amante del teatro, valutare l'acquisto di un abbonamento. Potrai così assistere a più spettacoli a un prezzo vantaggioso e assicurarti un posto in prima fila.

Il Teatro Manzoni è molto attivo sui social network. Seguendo le loro pagine, possibile rimanere aggiornato sulle ultime novità, gli eventi speciali e le promozioni. Perché scegliere il Teatro Manzoni?

Il Teatro Manzoni è un punto di riferimento per il teatro milanese grazie alla qualità degli spettacoli e un'acustica perfetta oltre a un'atmosfera unica e la programmazione che è sempre attentamente selezionata per offrire al pubblico il meglio del teatro nazionale e internazionale.

La bellezza del teatro equivale a un gioiello architettonico dall'atmosfera accogliente: Il personale del teatro è sempre disponibile e cortese, pronto a farti sentire a casa. In conclusione, la stagione teatrale 2024/2025 del Teatro Manzoni si preannuncia ricca di sorprese e di emozioni. Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza indimenticabile a teatro!

biglietteria del Teatro

online https://www.teatromanzoni.it/acquista-online/?event=3674496

telefonicamente 027636901

circuito Ticketone

Teatro Manzoni

Via Manzoni 42 - 20121 Milano

Tel. 02 7636901

Fax 02 76005471

Email: [email protected]t

*_©Angelo Antonio Messina