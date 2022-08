Il Sindaco Pippo Midili ha ricevuto stamattina a Palazzo dell’Aquila il Sindaco della Città metropolitana di Messina Federico Basile, che da un mese a questa parte sta incontrando gli amministratori della provincia: una visita istituzionale, occasione per discutere dei problemi esistenti nel territorio mamertino (dalla viabilità, alle manutenzioni, ai fondi del Pnrr, ai progetti già avviati e quelli da promuovere).

Midili si è soffermato in particolare sulla situazione delle strade di competenza di Palazzo dei Leoni ed in particolare la litoranea di Ponente collegante Milazzo e Barcellona e presentante forti criticità in materia di sicurezza, ricordando i continui incidenti – l’ultimo purtroppo mortale poche settimane addietro – che impongono l’assunzione di decisioni finalizzate a garantire l’incolumità degli automobilisti e dei pedoni. In tal senso Midili ha prospettato delle soluzioni, che si potrebbe portare avanti, nel rispetto di quanto previsto dalle norme sul Codice della Strada, sottolineando la necessità però che si operi in maniera sinergica con la Città Metropolitana.

Stesso discorso riguarda poi la strada Panoramica conducente da Vaccarella a Capo Milazzo e necessitante d’una manutenzione straordinaria per il ripristino di guard-rail e altre barriere di protezione da tempo inesistenti, mentre per la via Gramsci, la strada che collega la città all’Ospedale e alla Piana, diventa urgente la sistemazione dell’asfalto ormai sconnesso e causa non solo di incidenti, ma anche di gravi danneggiamenti delle vetture.

Il Sindaco ha concluso auspicando che possa esserci una collaborazione con la Città Metropolitana per dare in tempi rapidi quelle risposte che i cittadini di attendono”. Basile, nel raccogliere le istanze del collega primo cittadino milazzese, ha espresso la propria disponibilità ad affrontare, compatibilmente con le risorse del bilancio della Città Metropolitana, i vari aspetti che necessitano di riscontro, tenendo conto anche del ruolo che Milazzo riveste sul territorio provinciale.