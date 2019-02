L'avaro di Molière al Teatro San Genesio a Roma il 9 febbraio

Andrà in scena il 9 febbraio 2019, presso il Teatro San Genesio, L'Avaro, un adattamento in lingua francese con sottotitoli in italiano della famosa commedia di Molière.

Il vecchio Arpagone è odiato dai suoi figli Cleante ed Elisa. Cleante lo odia perché il padre vuol sposare la sua amata Marianna, mentre Elisa non vuol sposare il ricco Anselmo.

Per cercare di ricattare il padre, Cleante fa rubare dal servo Freccia la cassettina dove pensava fossero conservati i suoi averi, questo per usarla come arma di scambio per avere la sua Marianna. Verrà però accusato Valerio, il suo attendente, che ha una relazione con Elisa.

All'arrivo di Anselmo, le cose torneranno al loro posto in quanto si scoprirà che Valerio e Marianna sono in realtà i suoi figli creduti morti in un naufragio. Dopo che le due coppie convoleranno a giuste nozze ed anche Arpagone avrà la sua ricompensa: ritroverà il suo tesoro perduto.

Sabato 9 febbraio 2019 ore 16:00

Teatro San Genesio, via Podgora 1, Roma



Biglietti: Biglietteria Online

Info: www.teatrofrancese.com



Tel: +39 334 949 4666

E-mail: info@teatrofrancese.com

