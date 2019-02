Rolenet GDR: il social network dei giochi di ruolo

Rolenet è un Social Network creato per i Giochi di Ruolo, un portale dove poter impersonare una propria storia, immedesimarsi nei personaggi che più si amano o esplorare nuovi mondi completamente di fantasia.



Il funzionamento è semplice. Si crea un proprio personaggio e si sceglie un proprio mondo di cui far parte, ma tutti i personaggi, di qualsiasi forma, razza e tipo, si possono incontrare nel sito e far nascere così trame sempre più coinvolgenti e uniche. Uno spazio dedicato sia a chi da anni ama i giochi di ruolo, ma anche per chi è alle prime armi, grazie ai moltissimi giocatori ogni giorno online disponibili a ruolare, e l’assenza di restrizioni sia nelle ruolate che nei vincoli di giocata, permettendo così a ciascuno la libertà di scegliere il suo metodo ideale.



I personaggi inoltre non saranno più obbligati a rimanere dentro una storia, come può esserlo in un solo gdr, ma scegliere la più adatta a loro ed intrecciarsi a tutte le altre conoscendo moltissimi altri personaggi con cui confrontarsi ed evolversi in un racconto senza precedenti.

All´interno si può così trovare la misteriosa e intrigante Hogwarts, la cara vecchia saga di Twilight, fino a veder passeggiare al parco Vampiri e Shadowhunters, al bar incontrare Babbani e Licantropi, Maghi e Stregoni. Attraverso discussioni in biblioteca e al cinema, missioni a livelli e una moltitudine di luoghi a tema sarà possibile conoscere così persone fantastiche che renderanno questo magico posto sempre più bello e divertente.

Spazio inoltre per esprimere le idee, pubblicare storie attraverso blog o foto, ma soprattutto dare sfogo alla creatività grazie a un profilo personale totalmente personalizzabile per dare subito il proprio carattere al personaggio.

Ad aiutare in tutto questo, uno shop di oggetti, sfondi, immagini, emoticon e molto altro, il tutto acquistabile con la moneta di Rolenet: più ruolerai e più raccoglierai soldi da spendere nel negozio, ma anche punti per far evolvere il tuo personaggio e farti subito conoscere in tutti i mondi.



Oltre ai tanti giochi di ruolo ospitati provenienti da film e libri, è possibile inoltre creare il proprio GdR con tutte le funzioni dei grandi giochi, facendosi subito conoscere e con possibilità di ruolare in ogni luogo. Una vera e propria rivoluzione, che vuole permettere alle tante idee e ai tanti gestori di gdr, di trovare subito visibilità e giocatori per la propria storia, in un luogo controllato e che metta subito a disposizione strumenti da master e luoghi personalizzati.



Inizia subito a costruire il tuo personaggio, esplora i mondi ed evolvi la tua storia.

L’unico limite è la tua immaginazione.

www.rolenet.it/