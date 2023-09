Gianluca Vacchi, fenomeno social, imprenditore e dj d'eccezione, venerdì 15 settembre '23 chiude i venerdì sera firmato Friday Format del MOLO Brescia con una performance già decisamente molto attesa.



22,4 milioni di follower su Instagram, quasi altrettanti hater, il Gianluca Vacchi fa sempre notizia. Come artista, come imprenditore, come personaggio, come fanatico dello sport e ovviamente anche per la sua attività di produttore musicale. Ogni mese la sua musica viene ascoltata da oltre 400.000 persone su Spotify. Su questa piattaforma il suo maggiore successo è "Love". Prodotta con Sebastian Yatra, è arrivata ormai a 53 milioni di ascolti. Gli articoli su GLV ogni giorno, sul web e non solo, non si contano. Ad esempio, si parla molto di Kebhouze, la nuova catena di kebab (anche vegetariani) di cui è socio di maggioranza. E' presente ormai a Milano, a Roma in altre sei città italiane. E' presenta ad Ibiza ed aprirà presto anche a Londra.



Dopo la presenza, la scorsa settimana, di una giovane star del mixer come Mau P, MOLO Brescia resta quindi al centro della scena musicale internazionale con un grande personaggio come Gianluca Vacchi il 15 settembre '23. E' il coronamento di una stagione primavera estate '23 di successo assoluto.



MOLO Brescia



MOLO Brescia, è la discoteca giardino che fa scatenare la città e non solo, anche per tutta l'estate 2023. Le novità della location sono moltissime, tutte da vivere. Nuovi spazi, nuove tecnologie, nuove collaborazioni e ovviamente sul palco arrivano molti degli artisti più attivi in Italia e non solo, sul palco, al mixer di uno dei locali estivi di riferimento. Ci sarà tempo e modo per raccontare tutto questo e tutte le serate che animeranno il club, nel weekend e durante la settimana, per tutta la nuova stagione. Da tempo MOLO - Brescia è infatti gestito da chi ha portato al successo nel tempo sia Circus beatclub a Brescia (che ha appena compiuto 24 anni di successi), sia River a Soncino (CR), ovvero dal team coordinato da Antonio Gregori. E' un riferimento per chi vuol ballare con stile... e non solo.



L'estate '23 al MOLO - Brescia ha uno slogan che mette da solo prima di tutto allegria: Summer Together. In italiano potremmo tradurlo un'estate da vivere insieme. I due ragazzi sorridenti ritratti sdraiati su un prato pieno di margherite, il simbolo di una nuova stagione che sta iniziando.



MOLO - Brescia, Summer Together

