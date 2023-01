Il 1° gennaio 2023, la Macedonia del Nord ha assunto la Presidenza dell'OSCE e tra i suoi obiettivi prioritari da realizzare - secondo quanto riportato da fonti macedoni- ci saranno principalmente i bisogni delle persone. "È una grande responsabilità e un onore assumere la Presidenza dell'OSCE per il 2023. Il nostro obiettivo sarà concentrarsi sui principi stessi dell'Atto finale di Helsinki, nell'interesse e per i bisogni delle persone",

ha dichiarato Bujar Osmani, Ministro degli Esteri della Macedonia del Nord e nuovo presidente in carica dell'OSCE.

Osmani ha evidenziato che la priorità della presidenza è quella di rafforzare l'attenzione sulla responsabilizzazione delle persone, che ha descritto come "i beneficiari finali dei risultati dell'OSCE".

"Il nostro piano è raggiungere e dare una mano alle popolazioni colpite dal conflitto, ma anche agli altri bisognosi", ha detto. "Noi vediamo l'OSCE come un ente impegnato in permanenza a mitigare le crisi e a sostenere la pace e quindi dobbiamo intraprendere azioni appropriate per consentire all'OSCE di utilizzare la sua versatile cassetta degli attrezzi".

Passando ai conflitti in corso nell'area dell'OSCE, Osmani ha affermato che l'Ucraina rimarrà una priorità centrale e una questione chiave per la sicurezza.

"La guerra di aggressione non provocata contro l'Ucraina ha minato l'architettura di sicurezza europea e minaccia la pace e la stabilità del continente e oltre", ha affermato. "La Presidenza manterrà, inoltre, le funzioni e le operazioni essenziali dell'Organizzazione, assicurando che essa sia in grado di sostenere le aree colpite da conflitti nella regione dell'OSCE. L'instabilità regionale e il potenziale di nuove crisi richiedono un'attenzione costante. La salvaguardia dei valori dell'OSCE e il rispetto del diritto internazionale devono essere una priorità condivisa. Questo è della massima importanza. Ricostruire la fiducia e impegnarsi in un dialogo significativo presuppone il pieno rispetto degli impegni e dei principi concordati dell'OSCE. Tutti dobbiamo essere responsabili delle nostre azioni. Questa è la formula per il futuro".

La Presidenza OSCE assunta dalla Macedonia del Nord si concentrerà, inoltre, sul sostegno ad una crescita economica sostenibile e alla cooperazione ambientale, essenziali per la sicurezza umana e fondamentali per il perseguimento della pace e della prosperità per le popolazioni della regione dell'OSCE.

Essa si impegnerà a sostenere i diritti umani e promuoverà la tolleranza e la non discriminazione come prerequisiti per una sicurezza globale. Esaminando l'attuazione dei principi della dimensione umana, la Presidenza si impegnerà con i giovani e la società civile considerate come forze trainanti per la costruzione di democrazie vivaci e resilienti.

"L'OSCE ha dimostrato di essere una parte rilevante e importante degli sforzi regionali e globali attraverso il suo approccio unico e olistico alla sicurezza”, ha affermato Osmani. "La Macedonia del Nord si adopererà per garantire che l'OSCE rimanga una parte vitale degli sforzi multilaterali efficaci e legati alla sicurezza".

Il Ministro Osmani inaugurerà ufficialmente la Presidenza della Macedonia del Nord e ne indicherà le priorità alla riunione del Consiglio permanente dell'OSCE a Vienna il 12 gennaio 2023.