La Sicilia si conferma una delle mete più ambite per i matrimoni dei VIP.

Tra location mozzafiato, atmosfere suggestive e una cultura ricca di fascino, l'isola conquista il cuore di numerose coppie, anche quelle del jet set internazionale.

Diletta Leotta e Loris Karius: l'ultima coppia di VIP che ha scelto la Sicilia per il proprio matrimonio è quella formata dalla conduttrice televisiva e dal calciatore tedesco, portiere del Newcastle Utd.

I due si sposeranno a Giugno, probabilmente alle Eolie, in una cerimonia che si preannuncia da favola.

Non solo loro, comunque, dato che tanti altri personaggi famosi hanno pronunciato il fatidico "sì" in terra siciliana negli ultimi anni. Tra i nomi più noti ricordiamo:

Alena Seredova e Alessandro Nasi

Chiara Ferragni e Fedez

e Fedez Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti

e Andrea Belotti e Giorgia Duro

e Giorgia Duro Jaime Winstone e James Suckling



Un trend in crescita dunque, dato che il numero di matrimoni VIP in Sicilia è in costante aumento già da un paio d’anni.

Il fascino dell'isola, unito all'eccellenza dei servizi offerti e alla professionalità degli operatori del settore wedding, creano il connubio perfetto che rende la Sicilia una destinazione ideale per celebrare un giorno così speciale.

Abbiamo chiesto alla Wedding Planner siciliana Rosanna Vicari quali sono le location più richieste al momento. Ne è venuto fuori che tra le location più gettonate ci sono:

Taormina con la sua vista mozzafiato sull'Etna





con la sua vista mozzafiato sull'Etna Siracusa con la sua storia millenaria





con la sua storia millenaria Noto con la sua architettura barocca





La Tonnara di Scopello ed i faraglioni prospicenti





di Scopello ed i prospicenti Cefalù con il suo mare cristallino





con il suo mare cristallino Erice e le sue stradine di ciottoli.



Dunque l’isola vive un momento di splendore anche per quel che riguarda i matrimoni VIP. La Sicilia infatti, offre tutto ciò che serve per rendere un matrimonio un evento indimenticabile.

Dalle location suggestive ai servizi di lusso, dalla cucina raffinata all'atmosfera magica, la Sicilia è il luogo ideale per coronare il sogno d'amore di qualsiasi coppia.