Samsara Beach - Riccione: Beach Party il 25 aprile e dal 28 aprile all'1 maggio

Mentre continua come sempre senza soluzione di continuità il Samsara Tour (Alcuni aristi Samsara, ad esempio, il 24 aprile sono al Circus beatclub di Brescia), la primavera 2018 fa sbocciare la stagione di Samsara Beach - Riccione. Ogni venerdì sabato e domenica si vivono con stile la spiaggia ed un ristorante d'eccellenza aperto a pranzo e a cena... e non mancano i beach party.

Dopo una grande Pasquetta in Riviera, ritorna il Beach Party al Samsara Beach - Riccione. Il pomeriggio del 25 aprile sul palco ci sono Matteo Botteghi, Andrea Bellemani, Chicco Mc e Latin Power per un tocco di Reggaeton. E che succede dal 28 aprile all'1 maggio? Si continua a ballare con stile, ogni pomeriggio, con gli amici, sulla spiaggia di Riccione con gli Wonderful Beach Party targati Samsara.

Sarà un'estate tutta da vivere. Chi lo farà al Samsara Beach la vivrà al massimo. Chi proprio non riesce a stare senza il calore dell'estate, oltre a seguire Samsara Beach sui social, può semplicemente accendere la radio. Ogni sabato e domenica dalle 15 alle 16 chi ha voglia di scaldarsi le orecchie non solo può cercare le frequenze di m2o, visto che qui va in onda One of Us, il Radioshow del Samsara Beach.

Samsara Beach - Riccione

zona Marano, Lungomare Viale D'Annunzio (di fronte alla spiaggia libera, spiaggia 134) infoline Riccione: +39 348 6128016

www.samsarabeach.it sito ufficiale

https://www.facebook.com/samsarariccione/ Riccione