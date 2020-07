La Serie A è ormai agli sgoccioli e già si inizia con gli acquisti per la prossima stagione. Dopo il recente acquisto di Hakimi da parte dell'Inter (40 milioni di euro + bonus), il Napoli oggi ha ufficializzato quello del suo nuovo attaccante, Victor Osimhen.

Per il 21enne nigeriano del Lille, De Laurentis ha pagato circa 50 milioni di euro più il trasferimento in Francia di 4 giocatori (Karnezis, Manzi, Palmieri, Liguori) valutati in totale la stratosferica e incredibile cifra di 20 milioni di euro.

Nella scorsa stagione, in 27 partite, Osimhen ha segnato 13 reti e offerto 5 assist.

Cresciuto nelle giovanili dello Strickers Academy di Lagos, Osimhen appena maggiorenne si trasferisce al Wolfsburg dove gioca nella stagione 2017/18 per poi passare l’anno seguente allo Charleroi. Nella squadra francese gioca 36 gare segnando 20 gol. L'anno successivo è al Lille.

Osimhen è un nazionale nigeriano e con l’Under 17 ha conquistato il Mondiale nel 2015, di cui è stato capocannoniere con 10 gol. Nella Nazionale maggiore ha debutta a giugno del 2017, vantando sinora 10 presenze e 4 reti.