“D’amore o di cannibalismo” è uno spettacolo teatrale che pone al centro la tematica della fame d’amore, e verrà portato in scena dai quattro giovanissimi attori del collettivo IBRIDI(s), sotto la direzione artistica del maestro Mauro Piombo, con il debutto ufficiale nel mese di febbraio 2024 a Torino e a Roma.

Tre fratelli, una ragazza e una fame vorace perché questo è l’amore: una feroce morsa allo stomaco che qualcuno soddisfa con ingordigia, altri si riempiono per ghiottoneria, ma per altri ancora come per la protagonista gli appetiti parlano e le voci delle viscere sono difficili da saziare. Una commedia surreale e grottesca, che attraverso i linguaggi del teatro popolare morde gli innamorati nelle loro ipocrisie e ingenuità, fino ad arrivare all’osso. Sotto la direzione artistica di Mauro Piombo, Maestro di commedia dell’arte, insegnante di teatro, autore e regista, verrà rappresentato il testo originale scritto da Camilla Bassetti, giovane attrice e autrice teatrale.

La campagna di raccolta fondi lanciata su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, ha un obiettivo economico di circa 6.000€, necessari per coprire i costi e le spese necessarie per la creazione delle scenografie, l'acquisto dei materiali scenici, la realizzazione dei costumi, la promozione e distribuzione del progetto.

Per maggiori informazioni:

https://www.produzionidalbasso.com/project/spettacolo-teatrale-d-amore-o-di-cannibalismo/