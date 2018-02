La magia del carnevale tra maschere, coriandoli e balli, si rinnova puntualmente a Sanza (SA).

I ragazzi della classe '99, organizzano per domenica 11 febbraio "Cartoon Carnival", divertimento in maschera per grandi e piccini.

L'evento si terrà presso i locali San Vito a Sanza.

Ore 16.00 - 19.00 - animazione e giochi per i più piccoli.

Ore 22.22 - fino all'alba del giorno dopo, DJ e Vocalist si esibiranno per rendere unico e magico l'appuntamento più atteso di carnevale.

VI ASPETTIAMO...