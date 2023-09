Ottimo venerdì per la Ferrari nelle libere del GP d'Italia sul circuito di Monza. La rossa ha iniziato con il piede giusto, con Carlos Sainz che ha festeggiato il suo 29° compleanno chiudendo al comando la seconda sessione di prove libere in quello che è il quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2023.

Max Verstappen, come dimostrano i tempi sul passo gara, rimane comunque il favorito, ma rispetto a quanto si è visto in altri circuiti, almeno oggi, non ha dato la sensazione di poter "cannibalizzare" il weekend a proprio piacimento... stavolta, perlomeno, dovrà impegnarsi.

La sessione è iniziata con una bandiera rossa per un problema alla monoposto di Lance Stroll. Il canadese, che nella FP1 aveva lasciato la sua Aston Martin a Felipe Drugovich, ha dovuto parcheggiare la vettura a bordo pista all'uscita della Variante Ascari, per un problema di alimentazione. Dopo un breve stop, Sainz (con le medie) ha fissato il miglior tempo sul giro in 1:21.565 con 273 millesimi su Charles Leclerc, 506 millesimi sull'Aston Martin di Fernando Alonso (con le soft) e 679 sulla Red Bull di Max Verstappen.

Nella seconda fase della FP2, spazio alle soft, con Sainz che ha chiuso con il miglior tempo di giornata in 1:21.355, più veloce di 19 millesimi su Lando Norris (McLaren) e 185 su Sergio Perez (Red Bull) che ha perso la sua vettura all'inizio della sua simulazione di passo gara, finendo nella ghiaia all'uscita della Parabolica, ma senza grossi danni - almeno apparenti - alla sua RB19.

Oscar Piastri (McLaren) ha fatto registrare il quarto tempo a soli 190 millesimi da Sainz, mentre Max Verstappen (Red Bull) non è andato al di là del quinto, con un distacco di 276 millesimi, precedendo l'altra Ferrari di Charles Leclerc che ha chiuso la sessione posto cin un ritardo di 361 millesimi.

Comunque molto ridotti i distacchi tra i piloti.

Alexander Albon ha ottenuto il settimo tempo con 624 millesimi di ritardo, con gomme medie, mentre sulle soft la sua Williams andava più piano. Fernando Alonso (Aston Martin) si è classificato all'ottavo posto a 716 millesimi, George Russell (Mercedes) al nono a 821 millesimi e Nico Hulkenberg (Haas) al decimo posto a 936 millesimi.

Non è stata una grande giornata per Lewis Hamilton (Mercedes), che non è andato oltre la 17.a posizione a 1,428 secondi da Sainz, con il suo miglior tempo ottenuto con gomme medie. Il pilota britannico aveva una configurazione di vettura con un carico aerodinamico che avrebbe dovuto favorirlo nelle (poche) chicane del circuito. Così non è stato e sul dritto la sua Mercedes era tra i 5 e i 10 Km/h meno veloce di quella del compagno di squadra.

Sabato, le qualifiche avranno luogo a partire dalle ore 16.