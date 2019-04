CAB Massari a Milano, all'Ufficio del Parlamento Europeo

Le iniziative della rete Borghi d'Europa hanno 'incrociato' la storia della Cooperativa CAB Massari di Conselice in diverse occasioni.

Il 2019 è l'Anno del Turismo Lento e la redazione della trasmissione multimediale Borghi d'Europa ha dedicato un incontro presso l'Agriturismo di Conselice, dedicato alle 'bollicine' che raccontano i territori .

Ma CAB Massari ha partecipato anche a Milano, Vetrina del Gusto, per raccontare ai giornalisti e ai comunicatori la propria storia (Osteria la Stazione, l'Originale) e per presentare le proprie iniziative di impresa cooperativa presso l'Ufficio del Parlamento Europeo di Milano, in occasione della conferenza stampa 'Dieci Percorsi Europei per il 2019 Anno del Turismo Lento'.

Giampietro Sabbatani, Direttore Generale di CAB Massari, ha insistito sulla specificità e sull'impegno etico dell'impresa cooperativa, motivando la partecipazione ai progetti come una scelta culturale perfettamente in linea con la propria filosofia produttiva.

Il 16 maggio, presso l'Agriturismo, Borghi d'Europa interverrà per realizzare una intera puntata sulla complessa e affascinante realtà di CAB Massari. In collaborazione con il network Terre Europee dell'Asparago, la cucina offrirà un pranzo-degustazione, interamente ispirato all'ortaggio primaverile.

La proposta del menù comprende la Burratina del Caseificio Boschetto Vecchio con asparagi; le Caramelle di salsiccia agli asparagi; Straccetto di filetto di manzo Jersey dell'allevamento Massari con letto di asparagi, Creme Caramel con asparagi bianchi caramellati. I vini dell'azienda agricola Carta Bianca di Tebano (Faenza) accompagneranno il desinare.