Sono 119 le persone adesso a bordo della Sea-Watch 3, che ieri sera è intervenuta per effettuare una nuova operazione di salvataggio dopo la segnalazione da parte di Alarm Phone di un'imbarcazione in difficoltà.

Malta aveva comunicato che avrebbe assunto il comando del soccorso, recandosi sul posto. Per fortuna lo ha fatto anche Sea-Watch. Infatti, sebbene alla nave ci siano volute 8 ore per arrivare alla posizione segnalata, nessuno aveva ancora prestato soccorso ai migranti, tanto che è stata la stessa ong a distribuire i giubbotti di salvataggio a delle persone che erano in mare da giorni e che hanno raccontato di aver visto passare almeno 2 navi.

Vicino a loro c'era una motovedetta maltese sul posto da 3 ore.



Come ha sottolineato la stessa Carola Rackete, in queste ore nel Mediterraneo centinaia di persone in fuga dalla Libia stanno rischiando la vita a bordo di imbarcazioni insicure, drammaticamente ignorate dalle autorità competenti.

In the last 2 days at least 12 boats tried to escape from Libya, most of them were pushed back.



1 made it into the Maltese rescue zone but authorities didn't send any rescue vessel! Later it was rescued by @seawatchcrew



European states must comply with their duty to save lives! https://t.co/JOhqfzk2cs