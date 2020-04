In Tunisia sono quasi 600 i contagiati da Covid-19 e 23 finora le vittime su una popolazione di 11,5 milioni di abitanti.

I numeri del contagio e delle vittime potrebbero sembrare bassi, ma non per questo Paese che è uno dei più poveri del Mediterraneo.

C'è farina per soli due mesi, anche se sono in arrivo altre scorte. E per evitare l'espandersi dell'epidemia, il governo ha messo in atto misure ancora più rigorose di quelle che sono state applicate per l'Italia.