"... Più di 2.800 missili dal 24 febbraio e la stragrande maggioranza su obiettivi civili! Per quale motivo? A cosa servono le bombe? A cosa servono gli attacchi di artiglieria indiscriminati?L'esercito russo sta facendo tutto il possibile per costringere quante più persone possibile a lasciare le proprie città. In modo che non ci siano altro che rovine. E poi il cosiddetto "secondo esercito del mondo" entra in queste città, già vuote e già morte. E non vuole fermarsi nel Donbas o da qualche parte nel sud dell'Ucraina, vuole assorbire città dopo città, tutti noi, e poi tutta l'Europa, che la dirigenza russa considera sua proprietà, non Stati indipendenti. Questo è il vero obiettivo della Russia.La domanda è: chi è il prossimo? La Moldavia? O i paesi baltici? O la Polonia? La risposta è: tutti.Tra l'altro, con la crisi alimentare, con il blocco dei porti ucraini, con la carestia che la Russia sta provocando, qual è il vero obiettivo? Voi! Lo stesso! La fame è uno strumento, un mezzo. E il suo vero obiettivo è mettervi pressione, con il caos, con le nuove ondate migratorie verso l'Europa.Non è la stessa cosa con l'energia? Perché la Russia stringe il cappio del gas? Perché fa pressione sull'Europa? Chiedetevelo. Per farvi umiliare. Per essere completamente dipendenti. In modo che possiate essere costretti a rinunciare alle vostre libertà, alle vostre democrazie e ai vostri valori - per il bene di determinati interessi della leadership russa.Dobbiamo vedere i veri obiettivi della Russia. E se fossero diversi, ora non ci sarebbe il desiderio di Finlandia e Svezia di unirsi all'Alleanza - per ottenere la sicurezza comune. ... Aiutare l'Ucraina a porre fine a questa guerra vincendo sul campo di battaglia ora, ovvero dando una risposta davvero forte a ciò che la Russia sta facendo, è ciò di cui noi e ciascuno dei vostri Stati e l'intera Alleanza, l'intera comunità euro-atlantica, abbiamo bisogno. Se davvero identificate la Russia come la vostra minaccia, la vostra principale minaccia, dovete allora supportare pienamente il suo principale - il primo - obiettivo. Questa non è una guerra della Russia solo contro l'Ucraina, questa è una guerra per il diritto di dettare condizioni in Europa. Per come sarà il futuro ordine mondiale. Ecco perché è assolutamente necessario sostenere l'Ucraina in questo momento con armi, finanze e sanzioni politiche contro la Russia che interromperanno la sua capacità di finanziare la guerra. ...La politica delle porte aperte della NATO non dovrebbe somigliare ai vecchi tornelli della metropolitana di Kiev: erano aperti e quando ti avvicinavi, i tornelli si chiudevano finché non pagavi. L'Ucraina non ha ancora pagato abbastanza? Il nostro contributo alla difesa dell'Europa e dell'intera civiltà è ancora insufficiente? Cos'altro serve allora?Posso dire ciò di cui abbiamo bisogno: abbiamo bisogno di garanzie di sicurezza e voi dovete trovare un posto per l'Ucraina nello spazio di sicurezza comune. ..."

Mentre Zelensky cercava di dimostrare ai vertici della Nato riuniti a Madrid di includere l'Ucraina nell'alleanza, una pioggia di missili cadeva su tutto il Paese e in particolare sulla regione di Mykolaiv.

A est, il governatore della provincia di Luhansk ha detto che c'erano "combattimenti ovunque" intorno alla città di Lysychansk, che le truppe russe stavano cercando di accerchiare.

Il governatore di Kryvyi Rih, nell'Ucraina centrale, ha fatto sapere che i bombardamenti russi sono aumentati negli ultimi giorni e diversi villaggi sono stati distrutti.

Secondo, gli analisti occidentali, nonostante le conquiste nell'oblast di Luhansk, i russi stanno subendo pesanti perdite e stanno esaurendo molte delle loro risorse e la prospettiva che nuove armi raggiungano l'Ucraina, compresi i sistemi missilistici a lungo raggio, ha reso ancor più urgente la necessità di Mosca di consolidare le proprie conquiste, ricorrendo così anche più di prima, a bombardamenti indiscriminati.

E a proposito di MLRS, la Norvegia si è aggiunta a Gran Bretagna e Stati Uniti nell'invio di quel tipo di armi e ne donerà tre all'Ucraina.

Questo l'ultimo bollettino delle perdite russe dal 24 febbraio comunicato da Kiev: 35.450 soldati, 1.572 carri armati, 3.720 veicoli corazzati da combattimento, 781 sistemi di artiglieria, 246 sistemi di lancio multiplo di razzi, 103 sistemi di difesa aerea, 185 elicotteri, 217 aeroplani, 640 droni e 14 imbarcazioni.