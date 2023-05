Sabato 20 Maggio a San Pancrazio Salentino presso il Gayatri Studio Yoga partirà un percorso di incontri dove tratteremo con i guanti la meditazione mindfulness e la psicoeducazione.

Lo spazio d'incontro avrà luogo alle 10.30 all'interno del centro con accesso a posti limitati dunque si invita chi desidera partecipare a prenotare.

Uno spazio dedicato al gruppo come forma di condivisione e confronto dove abbracceremo la pratica della meditazione mindfulness per aprire l'incontro alla consapevolezza e per prepararci al seguito a pillole di psicoeducazione affrontando temi a tutti molto cari come la gestione dell'ansia e dello stress quotidiano o la possibilità di vivere relazioni consapevoli.

Quando diciamo "mindfulness" diciamo "consapevolezza" nel significato più vero del termine.

Discendente dalle tradizioni contemplative buddhiste è stata laicizzata e portata in Occidente dal biologo e medico Jon Kabat-Zinn; ad oggi con l'integrazione delle Neuroscienze cognitive possiamo affermare che si tratta di una pratica ormai diffusa per la gestione di diversi tipi di sofferenza psichica e fisica come ansia e stress.



La decisione di intraprendere questo percorso in un centro Yoga arriva come per la maggior parte delle cose, non a caso, in quanto la pratica yoga si classifica come meditazione in movimento, un'opportunità per tornare ad usare il proprio corpo affaticato, stressato o semplicemente desideroso di evolversi esplorandone i confini, avvicinandosi ai limiti senza però mai attraversarli, imparando ad essere pazienti accettando il proprio corpo così com'è nel momento presente.

L'incontro sarà guidato da Raissa Del Prete; dott.ssa in scienze e tecniche psicologiche, facilitatrice mindfulness e mediatrice nel confronto attraverso il dialogo, affiancata da Maria Roberta Greco, insegnante della pratica Yoga e proprietaria del centro.



Questo prevede la pratica meditativa e la facilitazione di un insight dialogue, ossia un confronto gentile sull'amore, l'empatia, la condivisione, le relazioni consapevoli e molto altro, mirato a sviluppare nuove visioni e modi di affrontare la vita.

"Dobbiamo essere consapevoli che ciò che ci provoca disagio o ansia non sono gli eventi, ma come colleghiamo le emozioni a questi" (Cit. Jonathan García - Allen)