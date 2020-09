Ad agosto i prezzi alla produzione industriale sono stimati in aumento del +0,1% su base mensile. Il dato congiunturale, sul mercato interno indica per i prezzi alla produzione dell'industria un +0,1%. Sul mercato estero i prezzi segnano invece un calo del -0,1%, con il -0,1% per l'area euro, e una variazione nulla per l'area non euro.



Nel trimestre giugno-agosto 2020, rispetto a quello precedente, i prezzi alla produzione dell'industria aumentano del +0,2% con una dinamica congiunturale lievemente positiva per entrambi i mercati, interno (+0,2%) ed estero (+0,1%).



Il dato tendenziale, rispetto ad agosto 2019, indica una diminuzione del -3% con un calo del -4% per il mercato interno ed una flessione meno accentuata per quello estero: -0,7%, con un -0,7% per l' area euro e un -0,8% per l'area non euro.

Ad agosto 2020 si stima che i prezzi alla produzione delle costruzioni per "Edifici residenziali e non residenziali" aumentino dello 0,1% su base mensile e dello 0,3% su base annua. I prezzi di "Strade e Ferrovie" crescono dello 0,1% in termini congiunturali e dello 0,2% in termini tendenziali.