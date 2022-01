Di nuovo in piazza gli irriducibili del no a vaccino e green pass. Organizzate in varie città italiane, le manifestazioni che più di altre possono essere etichettate come significative sia per numero di partecipanti che per "qualità" degli oratori che si sono alternati ad arringare gli intervenuti, quasi tutti rigorosamente senza mascherina, sono state quelle di Milano e Roma.

A Milano, la manifestazione organizzata dal movimento (adesso diventato partito) Italexit di Gianluigi Paragone si è svolta in piazza XXV aprile. Tra gli interventi di rilievo quelli del premio Nobel Luc Montagnier, virologo no vax, di Robert Kennedy Junior, recente icona del popolo no vax e dell'ex campione di MotoGP Marco Melandri che ha spiegato di essersi contagiato volutamente per ricevere il green pass senza vaccino:

"Ho sempre inseguito il mio sogno, tutti i giorni, stando in mezzo alla gente, dobbiamo riprenderci la libertà. Dobbiamo dare la libertà ai ragazzi di fare sport, non possiamo negarglielo, voglio guardare mia figlia in faccia".



Ancor più affollata la manifestazione che si è tenuta a Roma, in piazza San Giovanni, dove tra gli interventi di rilievo da segnalare quelli di monsignor Viganò e del solito Enrico Montesano. Questo l'allucinato messaggio del cardinale no vax:



Sia a Roma che a Milano, al termine di ciascun evento, una parte dei partecipanti alle manifestazioni ha pensato bene, come in altre occasioni, di organizzare dei cortei non autorizzati...