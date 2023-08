ROMA - Per le “Nuove misure inclusione e accesso lavoro” è attivo l’URP online del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al quale è possibile accedere per ricevere informazioni dettagliate.

La nuova sezione del sito - riporta la nota ministeriale - è dedicata alle misure di inclusione sociale e lavorativa, introdotte dalla Legge n. 85 del 2023 di conversione del Decreto Lavoro 48/2023, e al suo interno sono disponibili tre aree su: Fase transitoria del Reddito di cittadinanza, Assegno d’Inclusione, Supporto Formazione e Lavoro.

In modo chiaro e completo, la sezione “Nuove misure inclusione e accesso lavoro” fornirà risposte ai quesiti dei cittadini e sarà costantemente aggiornata in base alle eventuali evoluzioni dello scenario legislativo e alle successive varie scadenze previste.

Per accedere al Supporto Formazione Lavoro sarà possibile fare domanda a partire dal 1° settembre 2023.

Vai all’URP online del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

https://urponline.lavoro.gov.it/s/?language=it

Vai alla sezione ad hoc del portale sulle Nuove misure inclusione e accesso lavoro

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/decreto-lavoro/Pagine/default

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’INPS, per tempo, ha già lanciato una campagna di comunicazione sulle nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, previste nel cosiddetto Decreto Lavoro, convertito nella legge n. 85 del 3 luglio 2023.

La campagna nasce per supportare l’introduzione dei nuovi strumenti previsti, mettendo in evidenza le nuove prospettive di attivazione del Paese che le misure intendono promuovere. In particolare si fa riferimento al Supporto per la formazione e il lavoro, che parte da settembre 2023 ed è destinato alle persone in cerca di lavoro e all’Assegno di inclusione, che partirà invece dal primo gennaio 2024 ed è destinato alle famiglie più fragili.