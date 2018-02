Samsara Beach: One of Us su m2o e beach party a Riccione a Pasqua e Pasquetta

Non manca poi molto, in fondo, per i prossimi beach party Samsara Beach party, a Riccione: l'1 ed il 2 aprile 2018, sulla spiaggia del Marano, si balla forte. Presto verranno comunicati tutti i dettagli di due eventi da non perdere. Ma la sostanza è già chiara. Samsara Beach continua a far ballare l'Italia.

E nel frattempo, che si fa? Samsara Restaurant, a Riccione a febbraio e marzo 2018 è aperto a pranzo e a cena ogni weekend con specialità di mare e di terra. Ogni sabato sera qui va in scena un dinner & after show in cui musica e sapori danno spettacolo. Alla musica pensa Fabrizio Piccino PiccioStyle. Quando in console c'è lui, PiccioStyle, il divertimento non manca mai. Proprio mai.

Chi proprio non riesce a stare senza il calore dell'estate, oltre a seguire Samsara Beach sui social, può semplicemente accendere la radio. Ogni sabato e domenica dalle 15 alle 16 chi ha voglia di scaldarsi le orecchie non solo può cercare le frequenze di m2o, visto che qui va in onda One of Us, il Radioshow del Samsara Beach.

Samsara Beach - Riccione

zona Marano, Lungomare Viale D'Annunzio (di fronte alla spiaggia libera, spiaggia 134) infoline Riccione: +39 348 6128016

ristorante panoramico alla carta (con cucina italiana e piatti di sushi) aperto a pranzo e a cena.

Al Samsara Beach l'estate non finisce mai. Lo slogan dice un po' tutto: Feel the Summer (senti l'estate), proprio come quello del tour invernale / primaverile "Catch the summer" (prendi l'estate al volo). Samsara Beach è il luogo perfetto in cui passare un pomeriggio da ricordare a lungo, anche d'inverno, quando il caldo e il mare cristallino sono solo un ricordo. Aperto ogni giorno già in primavera e nell'inverno 2017-18 spesso anche in pieno inverno. A Gallipoli i party di Santo Stefano e Capodanno sono stati per anni un'abitudine, "esportata" anche anche a Riccione il 26 dicembre 2017 e l'1 gennaio 2018.

Già in programma due beach party molto attesi a Riccione per Pasqua e Pasquetta 2018. Qui il ristorante Samsara Beach, aperto ogni weekend, anche d'inverno, ospita spesso dinner & aftershow già diventati un must. Ogni spazio Samsara è perfetto anche per momenti di relax, non solo per muoversi a tempo con musica che fa battere il cuore. Snack, cocktail e tutto ciò che ci si aspetta da uno stabilimento balneare di qualità. Lo staff coccola sempre i suoi ospiti.

Quando però suona la sirena, è il momento di Beach Party scatenati conosciuti ormai in tutta Italia, grazie a tour infiniti che riempiono di sorrisi e ritmo. Sono feste da vivere saltando con i piedi nella sabbia. L'ingresso è libero e la magia della musica si unisce al sole che tramonta sul mare.

David Cicchella dirige a Gallipoli una squadra che è anche un gruppo di amici. Danilo Seclì, Botteghi, Andrea Maggino, Marco Santoro, Dj Spike (e tanti altri) sono i dj; Luigi Abateusso, Max Baccano, Andrea Bellemani, Chicco MC (e tanti altri) si alternano al microfono. Alle percussioni c'è Luca Bovino, alla tromba Gabriele Blandini. Sergio Sylvestre, che ha vinto l'edizione di Amici 2015-2016 e partecipato a Sanremo 2017, è uno dei tanti talenti scovati dallo staff Samsara.