È la Turchia a inaugurare ufficialmente la stagione delle selezioni internazionali per gli Oscar 2026. Il Paese ha scelto di candidare One of Those Days When Hemme Dies, esordio alla regia di Murat Firatoğlu, già acclamato alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ha ottenuto il Premio Speciale della Giuria nella sezione Orizzonti.

Il film racconta con intensità e sensibilità un dramma sociale ambientato nei campi assolati della Turchia sudorientale. Al centro della storia c’è Eyüp, un bracciante schiacciato dai debiti che, dopo un duro confronto con il suo datore di lavoro, decide di intraprendere un viaggio estremo verso la città, nella speranza di cambiare il proprio destino.

Distribuito a livello internazionale da Luxbox, il film ha già raccolto numerosi riconoscimenti, tra cui Miglior Film, Regia e Sceneggiatura ai Turkish Film Critics Awards.

Curiosamente, nonostante diverse candidature di rilievo – come Three Monkeys nel 2008 – la Turchia non è mai riuscita a entrare tra i finalisti nella categoria Miglior Film Internazionale agli Oscar. Chissà che questa non sia la volta buona.