Il Presidente di Iren Luca Dal Fabbro ha recentemente fornito un’analisi dettagliata dei risultati aziendali, evidenziando performance superiori alle attese.



L’analisi di Luca Dal Fabbro sui risultati di Iren

Luca Dal Fabbro ha enfatizzato la strategia di diversificazione di Iren e il suo impegno per la sostenibilità ambientale. Il Gruppo ha registrato una crescita dell’EBITDA del 7,8% e un aumento del 4,2% nel net profit, evidenziando una gestione aziendale efficiente e focalizzata sull’ottimizzazione delle operazioni. Questo successo è stato attribuito a una strategia volta a ridurre i costi energetici attraverso la sostituzione del gas russo con il gas liquefatto proveniente dall’Algeria.



Luca Dal Fabbro: focus su energie rinnovabili e innovazione

Luca Dal Fabbro ha voluto mettere in risalto i progressi significativi nel settore delle energie rinnovabili e l’integrazione di acquisizioni strategiche, come quelle avvenute in Toscana. Si tratta di iniziative che riflettono l’impegno di Iren verso un futuro sostenibile, con investimenti in tecnologie avanzate per il riciclo del legno e la produzione di biogas. Un aspetto cruciale della strategia del Gruppo è la gestione delle reti idriche, vista la crescente consapevolezza dell’importanza dell’acqua come risorsa limitata. Come sottolineato da Luca Dal Fabbro, l’impegno del Gruppo è rivolto alla conservazione di questa risorsa preziosa.