Si conclude sabato 12 giugno l’edizione 2020/2021 di “Casa Marcello Night” e si conclude con un grande successo di pubblico e di critica. 8 mesi di programmazione web, per 26 puntate, con circa 15/20000 visualizzazioni il venerdì sera e quasi mezzo milione di visualizzazioni complessive del canale YouTube “Diretta Web Casa Marcello”. Qual è La chiave del successo di casa Marcello night? L’incastro perfetto fra televisione e web, musica e teatro, narrazione e poesia, comicità e un pizzico di sana follia.

Marcello Cirillo: entertainer, cantante, musicista, attore e mattatore eclettico sa fare tutto e lo sa fare bene. Lo ha dimostrato anche nel periodo più buio della nostra storia recente e invece di fermarsi, di perdersi d’animo si è reinventato padrone di casa di un web show che in poco tempo, con pochi mezzi ha conquistato con la sua semplicità il cuore degli italiani. A “Casa Marcello Night” abbiamo visto in questi mesi un Marcello Cirillo artista al 100%, che ha offerto al suo pubblico sul web tutto se stesso, con il meglio del suo bagaglio artistico, mettendo sempre in primo piano le emozioni che soprattutto in questa occasione ha saputo trasmettere al suo pubblico; grazie al suo innato talento, alla sua versatilità, alle sue interpretazioni di straordinaria intensità ed al suo inesauribile entusiasmo.

Come nasce “Casa Marcello Night?” È iniziato tutto per caso, da un idea di due pazzi visionari e sognatori, Marcello Cirillo e Alberto Maria Trabucco. a spiegarlo è lo stesso Cirillo: “ho vissuto questo periodo di blocco cercando di reinventarmi, perché quando ci siamo ritrovati tutti praticamente reclusi in casa e senza lavorare l'unico modo per non impazzire è stato quello di cercare di trovare degli obiettivi da realizzare e allora invece di deprimermi ci siamo inventati con Alberto Maria Trabucco “Casa Marcello Night” un vero e proprio varietà sul web. Così dopo la necessità di comunicare, di continuare a regalare emozioni e un po’ di spensieratezza al pubblico è arrivata l’idea, l’ispirazione di ricreare sul web lo spettacolo che mi piacerebbe fare in tv.”

Da buon cuciniere di stili, Cirillo ha contaminato il classico varietà televisivo con il web sperimentando i nuovi linguaggi di comunicazione dei social network, infatti dopo YouTube, Facebook, le stanze senza tempo di Casa Marcello Night si sono aperte a Clubhouse il fenomeno web degli ultimi mesi, un po’ radio e un po’ social, inoltre numerose televisioni locali hanno scelto di trasmettere casa Marcello night: in Calabria da “Telemia”, le web tv “Brixia channel” e “Nova Web tv”, in Campania da “Italia2Tv” e “Bussento channel”.

A casa Marcello night, in questi mesi, si è riscoperta l’importanza della libertà di espressione e la libertà di parola che significa per un artista libertà di creare. Così in un mash-up perfetto fra varie arti, Marcello Cirillo ha accolto e coinvolto gli amici e i compagni di viaggio tra sketch divertenti, riflessioni e performance musicali.

Gli ospiti nazionali e internazionali che hanno preso parte a questa edizione di “Casa Marcello Night” sono stati: Renzo Arbore, Simona Ventura, Eleonora Daniele, Marco Masini, Scialpi, Enrico Ruggeri, Peter Straker, Richard Benson, Mariella Nava, Demo Morselli, Luisa Corna, Silvia Mezzanotte, Vincenzo Incenzo, Adriano Pennino, Tullio De Piscopo, Leee John degli Immagination, Ray Abruzzo, Katia Ricciarelli, Francesco Pannofino, Adriana Volpe, Stefania Orlando, Vincenzo Salemme, Nino Frassica, Elena Sofia Ricci, Gigi D’Alessio, Annalisa Minetti, Manuela Villa, Marisa Laurito e tanti altri.

Cirillo a casa Marcello night conduce, Canta, suona, diverte e si diverte insieme ai personaggi che nel corso dei mesi hanno animato casa Cirillo: il caporedattore rai sport Fabrizio Failla con i suoi racconti sospesi fra musica e sport, la penna dell’autore rai Massimo Cinque che con delicata leggerezza ha offerto al pubblico spunti di grande riflessioni, “siri” l’assistente virtuale che a Casa Marcello Night diventa reale e ci risolve il risolvibile, alias Serena Baldaccini, l’inviato da Londra Antonio Milazzo, l’improbabile metronotte e “svitato”Labor alias Alberto Trabucco, il cattivissimo critico televisivo più simpatico del web Nello Pacchero, Doctor Vintage con i suoi esperimenti musicali, l’attore Matteo Cirillo che ha raccontato i suoi pensieri a voce alta, il musicista Maurizio Puxeddu con la sua rubrica “musica e suoni dal mondo” e ancora…Sandro Torella nelle vesti dell’ex presidente del consiglio Giuseppe Conte, Alberto Saviano alias Lino Barbieri, Demo Mura nei panni di Pitonji, Pino Campagna diventato il virologo Lo pacco, Gaetano Gennai lo chef Yuri Gagarin e tanti altri, hanno dato vita ad uno spettacolo innovativo, insolito e unico nel suo genere.

L’ultimo appuntamento con casa Marcello night prima dell’estate, dal titolo #TormentoniSummer, sarà dedicato agli irrinunciabili, immancabili e alle volte insopportabili tormentoni estivi. Quei brani che ci accompagnano da giugno a settembre, che ci fanno compagnia sotto l’ombrellone, che ci fanno ballare sulle spiagge, ci divertono e ci fanno innamorare in riva al mare…i tormentoni estivi che inevitabilmente segnano e hanno segnato fin dagli anni 60 le nostre estati italiane.



#TormentoniSummer l’appuntamento è per sabato 12 giugno alle ore 21,00 sul canale YouTube “Diretta Web Casa Marcello”.