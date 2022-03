Il progetto della Accademia Discografica Nazionale è quello di creare i protagonisti della scena musicale italiana con i MASTER in Discografia, Management, Sound Engineering, Skatting, Biodinamica del Suono, Broadcast Radiofonico con la partecipazione di Discografici, Produttori, Manager & Stampa Radio TV, Direttori d'orchestra, Coach e Sound Engineering.

Vogliamo raccontare l' Accademia Discografica Nazionale attraverso l'esperienza vissuta da tutti coloro che hanno deciso di affidare il loro talento alla professionalità del suo staff.



Intervista a Rosa Rizza.

Descrivici la tua esperienza in Accademia Come ti sei sentita? Cosa hai provato? Molto emozionante calcare quel palco, soprattutto tenendo conto del fine per cui ero lì.

Come ti ha cambiato o come credi che ti cambierà questo evento?Intanto mi ha messo difronte alle mie paure, cioè quelle di non essere al pari dei più giovani, vista la mia età più matura…Ebbene, ho capito che ho ancora tanto da poter dare… Poi da non sottovalutare, la possibilità di emergere nel mondo musicale…

Tre aggettivi per descrivere la tua musica.Melodiosa, Viva, Travolgente.

Se non fossi musicista saresti.Me stessa. Non amo paragonarmi a nessuno. Mi piace rimanere nella mia umiltà e originalità.

Quando hai iniziato a suonare/quando hai scritto la prima canzone?Io non sono compositrice, bensì interprete, e comunque ho iniziato a cantare in tenera età.

La tua canzone “biglietto da visita”.AMAMI.