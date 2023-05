Le foto scattate con i nostri dispositivi tecnologici sembrano sempre perfette quando le visualizziamo sul telefono o sul computer.

La brutta sorpresa arriva quando le stampiamo e ci rendiamo conto che il risultato non è all'altezza delle nostre aspettative. Per evitare delusioni, è fondamentale tenere conto della risoluzione delle foto destinate alla stampa digitale.

In questo articolo, esploreremo cos'è la risoluzione di un'immagine, come determinarla e come ottenere immagini di alta qualità utilizzando strumenti online.

Cos'è la risoluzione di un'immagine?

La risoluzione di un'immagine si riferisce alla quantità di pixel presenti al suo interno. I pixel per pollice (PPI) misurano la densità dei pixel, dove un pollice corrisponde a 25,4 millimetri.

Un numero maggiore di pixel per pollice garantisce dettagli più nitidi, mentre una bassa densità di pixel porta a un'immagine sfocata o sgranata.

Determinare la risoluzione adeguata per la stampa?

La risoluzione delle foto deve essere adattata alle dimensioni dell'area di stampa desiderata. Ad esempio, per ottenere una stampa ottimale su abbigliamento, è consigliabile utilizzare almeno 300 PPI, evitando di scendere al di sotto dei 150 PPI.

È possibile verificare la risoluzione di una foto scattata con lo smartphone aprendo l'immagine e ispezionandone i dettagli.

Su un computer, basta fare clic con il tasto destro sull'icona della foto e selezionare "Dettagli".

Utilizzando la seguente formula:

pixel orizzontali / dimensione orizzontale di stampa * 25,4

pixel verticali / dimensione verticale di stampa * 25,4

otterremo il numero di PPI della foto.

Strumenti online per migliorare la risoluzione delle foto.

Se ci troviamo con una foto di bassa qualità e non siamo esperti di programmi di fotoritocco come Photoshop o Gimp, possiamo fare affidamento su strumenti online che utilizzano l'intelligenza artificiale per aumentare la risoluzione delle immagini.

Ecco tre siti web utili:

GIGAPIXEL AI



Questo strumento permette di incrementare la risoluzione delle foto fino al 600%. È disponibile per Windows e macOS e offre una prova gratuita inserendo l'indirizzo email.

LET'S ENHACE



Si tratta di un servizio web gratuito che consente di elaborare fino a 5 immagini gratuitamente. Successivamente, viene richiesto un pagamento. Let's Enhance permette di aumentare le dimensioni delle immagini senza comprometterne la qualità.



AI IMAGE ENLARGER

Questo portale offre la possibilità di incrementare la risoluzione delle immagini fino all'800% in modo semplice e veloce. È possibile elaborare gratuitamente 8 immagini, ma successivamente è necessario sottoscrivere un abbonamento per continuare a utilizzare il servizio.

Questi strumenti online basati sull'intelligenza artificiale sono un'ottima soluzione per ottenere immagini di alta qualità anche da foto di bassa risoluzione, senza dover essere esperti di software di fotoritocco.

Sfruttando queste risorse, è possibile assicurarsi che le proprie stampe siano all'altezza delle aspettative, evitando delusioni e ottenendo immagini di alta qualità.