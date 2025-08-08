Il Comune di Genova ha ufficialmente istituito l'Osservatorio Ambiente e Salute, su proposta dell'assessora all'Ambiente Silvia Pericu e con il contributo dell'assessora al Welfare e Servizi Sociali Cristina Lodi. L'iniziativa nasce dalla volontà dell'amministrazione di rilanciare e modernizzare uno strumento istituzionale permanente, capace di coordinare e mettere a sistema i dati ambientali già presenti presso i diversi enti locali.

L'Osservatorio avrà un ruolo centrale nell'individuare e analizzare le principali problematiche ambientali che impattano o potrebbero impattare sulla salute dei cittadini. Tra le sue funzioni principali rientrano:

la produzione periodica di relazioni tematiche sullo stato dell'ambiente in ambito cittadino;

la formulazione di proposte operative e misure concrete di miglioramento rivolte alla Giunta;

la promozione della comunicazione e della trasparenza attraverso attività divulgative e conferenze pubbliche.

Silvia Pericu ha sottolineato con chiarezza l'importanza di questa iniziativa:

«Oggi più che mai sappiamo quanto l'ambiente incida sulla salute pubblica. L'Osservatorio offrirà una lettura scientifica e coordinata dei dati ambientali disponibili, permettendoci di agire con consapevolezza e tempestività. Ambiente e salute non sono più ambiti separati: sono due facce della stessa responsabilità istituzionale».

Dal canto suo, Cristina Lodi ha rimarcato il valore del progetto in termini di impatto sul welfare:

«Abbiamo modernizzato uno strumento che consente un utilizzo sistematico dei dati ambientali, sociali e sanitari. Per chi si occupa di benessere collettivo, significa migliorare concretamente la qualità della vita, anticipare le criticità e intervenire in modo efficace e coordinato».

La composizione dell'Osservatorio riflette la sua vocazione trasversale. Tra i membri figurano rappresentanti delle aree ambiente, mobilità, welfare, sanità e territorio, oltre a delegati della Città Metropolitana, dell'ASL 3 Genovese, dell'ARPAL, dell'Agenzia Regionale Sanitaria e del Policlinico San Martino.

Il gruppo sarà inoltre supportato da un funzionario della Direzione di Area Gestione del Territorio, con compiti di verbalizzazione.

In funzione delle tematiche affrontate, l'Osservatorio potrà coinvolgere figure esterne: esperti, ricercatori, rappresentanti degli ordini professionali, università, associazioni e comitati di cittadini. L'obiettivo è acquisire competenze e punti di vista diversi, utili per approfondire i temi trattati e migliorare l'efficacia delle politiche pubbliche.

Questo non è un annuncio di facciata. L'istituzione dell'Osservatorio segna un cambio di passo nella governance ambientale e sanitaria della città di Genova. La volontà politica è chiara: usare dati e competenze per prevenire invece che rincorrere i problemi, tutelando la salute dei cittadini e la qualità dell'ambiente urbano in maniera strutturata, trasparente e partecipativa.

L'iniziativa si colloca in un momento storico in cui la connessione tra ambiente e salute è diventata evidente e non più trascurabile. A Genova, almeno, si è deciso di affrontarla con uno strumento serio, tecnico e aperto al confronto.