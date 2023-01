Come aveva annunciato nelle scorse settimane, il Sindaco Pippo Midili e la sua Giunta municipale ha deciso di aggiornare e modificare il sistema di tariffazione e regime orario della sosta a pagamento, nelle more dell’individuazione del nuovo gestore, le cui procedure di gara europea aperta, sono state avviate con la pubblicazione dell’avviso di pre-informazione nella Gazzetta Ufficiale Europea, modifiche tenenti conto di quanto emerso in questi 18 mesi di attività svolta dalla ditta aggiudicataria del primo appalto. Diverse le novità caratterizzeranno il servizio della sosta a pagamento, sia per quel che riguarda la tariffazione, che l’individuazione delle aree cittadine (958), dove sono presenti gli stalli blu.

Innanzitutto la suddivisione delle zone: saranno quattro prevedendo cinque settori. Il primo “centro urbano”, avrà due settori A e B, con previsione della sosta a pagamento dalle ore 8:30 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 20:30 tutti i giorni, compreso quindi domenica e festività infrasettimanali. Il costo del ticket orario sarà diverso: nelle aree più vicine al centro, indicate come zona A (piano Baele, Cumbo Borgia, via Calì, Cassisi, Cavour, Chinigò, piazza Caio Duilio, marina Garibaldi sino a Santa Maria Maggiore, via Impallomeni, via Manzoni, piazza Mazzini, via dei Mille, via Regis, piazza della Repubblica, via Luigi Rizzo e via Umberto I) si pagherà un euro l’ora.

Nelle zone B (via Siro Brigiano, via San Giovanni, via La Rosa, via Madonna del Lume, via Ten. Minniti e via Giorgio Rizzo) il biglietto sarà ridotto e costerà 80 centesimi/ora. Sempre il centro cittadino, individuato con la lettera C sarà a pagamento (costo un euro) dalle 20:30 alle 24:00 tutti i giorni, compresi i festivi; ma solo nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre.

Il settore D invece riguarda la zona balneare (via Marinaio d’Italia, San Papino, Grotta Polifemo sino alla Tonnara, per un totale di 171 posti): qui la tariffa applicata, esclusivamente nella stagione estiva dal 15 giugno al 15 settembre, tutti i giorni della settimana, sarà di 3 euro l’ora (ticket non frazionabile) per la mezza giornata e di 5 euro l’ora per l’intera giornata. Infine la tariffa agevolata, che rappresenta una novità ed è prevista all’interno di piazza 25 Aprile, dove saranno disponibili 170 stalli, dove il costo orario del biglietto è di 60 centesimi.

In tutte le zone sono previste anche forme di abbonamento: “Abbiamo deciso di operare queste modifiche – ha detto Midili – per migliorare l’offerta del servizio di sosta ai cittadini e ritengo che attraverso questa riformulazione delle tariffe si metta tutti nelle condizioni di potersi muovere a seconda delle esigenze con la certezza di evitare di rincorrere dei posti libera per parcheggiare o correre il rischio di andare incontro alle multe per sosta in zone non consentite”.