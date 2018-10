Nero, Anche solo un secondo

in radio il primo singolo del cantautore modenese.

In promozione radiofonica il singolo dal titolo “Anche solo un secondo” di Nero.

Un brano che racconta una storia d’amore passata, terminata bruscamente che ha portato l’artista a esternare tutto il suo animo sensibile in queste dolci parole che, passo dopo passo raccontano come ci si può sentire a seguito di un cambiamento.

Il videoclip che accompagna il brano è di grande impatto emotivo e mette a fuoco quella illusione, oramai solo un amaro ricordo.





Francesco Ruggeri in arte NERO è uno studente modenese, nato nel 2000 sotto il segno del capricorno. Decide di seguire la propria passione musicale in giovane età, con lo studio della chitarra, presso l’Accademia di musica moderna a Modena. L’occasione di esibirsi con i fratelli Alessandro e Riccardo Bagagli, lo ha spinto a studiare canto.

L’incontro ad un’assemblea studentesca e la partecipazione ad uno stage musicale, cambiano radicalmente l’animo del neo cantautore iniziando un progetto musicale che sta costruendo "step by step". Questo percorso lo ha portato alla produzione del suo primo singolo inedito: "ANCHE SOLO UN SECONDO" prodotto da Ivan Russo & Michele Cammarota.



https://www.instagram.com/nerofficialmusic/