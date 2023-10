L'ex allenatore del Napoli, Walter Mazzarri, ha rilasciato alcune dichiarazioni al "Corriere dello Sport", in merito, anche ad un suo imminente ritorno nel capoluogo campano.

In sostituzione dell'evanescente tecnico francese Garcia: "Il Napoli che mi piaceva tanto l’anno scorso con Spalletti me lo sono studiato a memoria. Conosco tutti i movimenti che facevano, questo fa parte di me. Ma finisce qui. Non ho sentito nessuno del Napoli. Sono balle".

Mazzarri, poi, ha aggiunto: "A Napoli vorrebbero tornare tutti perché è una squadra forte, il club è diventato importante. Napoli è un posto affascinante. Se dovessi avere, come ho avuto, delle chance di rientrare, mi piacerebbe trovare gente disposta a capire il calcio che intendo fare. Mi piace insegnare, migliorare i giocatori, impostare un lavoro serio. Programmare: chiedo troppo?".