"Il presidente della Mezzaluna Rossa iraniana (IRCS) ha confermato che le squadre di soccorso e ricerca hanno identificato l'elicottero precipitato del presidente Ebrahim Raisi.Lo ha dichiarato Hossein Kolivand lunedì mattina, annunciando che le squadre sono arrivate ai rottami dell'elicottero precipitato. Kolivand non ha fornito ulteriori dettagli ma ha detto che “le condizioni non sono buone”."73 squadre di soccorso sono presenti nell'area di ricerca dell'elicottero nel villaggio di Tawal con attrezzature avanzate e specializzate", ha aggiunto.In precedenza, il quartier generale nazionale per la gestione delle emergenze della Mezzaluna Rossa aveva fatto sapere che le sue squadre di soccorso si erano spostate in un'area individuata da un drone turco."Le squadre di soccorso della Mezzaluna Rossa si stanno muovendo verso il possibile luogo di atterraggio dell'elicottero", riportava una nota dopo che il drone turco Akinji aveva rilevato un punto caldo che probabilmente indicava il luogo in cui l'elicottero si è schiantato.Un comandante del Corpo delle Guardie della Rivoluzione iraniana aveva poi confermato che la fonte di calore rilevata fosse il relitto dell'elicottero.Fonti sul campo hanno inoltre fatto sapere che le precise coordinate geografiche dell'elicottero con a bordo il presidente Raisi sono state rilevate dal monitoraggio aereo della regione.Nonostante le condizioni meteorologiche avverse, i soccorritori hanno cercato 24 ore su 24 di ritrovare il luogo dell'elicottero scomparso che trasportava il presidente iraniano e la sua delegazione nella parte nordoccidentale del Paese.Le squadre di soccorso, comprese le forze armate, hanno setacciato l'area rocciosa e il terreno collinare vicino alla città di Varzaqan, nella provincia dell'Azarbaijan orientale, nonostante il tempo nebbioso e piovoso.In precedenza, la Mezzaluna Rossa iraniana (IRCS) aveva affermato di aver inviato più gruppi per aiutare a localizzare l'incidente. "46 squadre di risposta rapida e di soccorso provenienti dalle province dell'Azarbaijan orientale, Teheran, Alborz, Ardabil, Zanjan e Azarbaijan occidentale sono state mobilitate per aiutare nelle operazioni di ricerca e salvataggio".Il presidente Raisi stava tornando con il ministro degli Esteri Hossein Amirabdollahian e molti altri da una cerimonia per inaugurare una diga al confine dell'Iran con la Repubblica dell'Azerbaigian, quando domenica il suo elicottero si è schiantato durante l'atterraggio nella regione di Varzaqan.

Questo il resoconto con cui l'agenzia Irna ha descritto il ritrovamento dell'elòicottero caduto domenica, confermando la morte del presidente e del ministro degli Esteri dell'Iran.

In un messaggio diffuso lunedì mattina, l'Ayatollah Khamenei ha espresso il proprio cordoglio per la morte del presidente Raisi nell'incidente avvenuto nella provincia iraniana dell'Azerbaigian orientale.

Nel messaggio, la Guida Suprema dell'Iran ha descritto Raisi come un religioso laborioso e un presidente "popolare" che ha dedicato la sua vita al servizio del popolo iraniano, del Paese e dell'Islam.

"In questa amara tragedia, la nazione iraniana ha perso un servitore generoso, umile e stimato", ha affermato l'Ayatollah Khamenei, aggiungendo che il presidente Raisi non ha mai interrotto il suo duro lavoro 24 ore su 24 per il popolo iraniano, nonostante le critiche che ha dovuto affrontare.

Khamenei ha espresso le sue condoglianze alla nazione iraniana e ha nominato il vicepresidente Mohammad Mokhber presidente ad interim, invitandolo a cooperare con i capi del Parlamento e della magistratura iraniana per preparare il terreno per l'elezione di un nuovo presidente entro i prossimi 50 giorni.





Crediti immagini: Agenzia Irna