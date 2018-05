ESET inaugura la nuova suite di soluzioni per la sicurezza aziendale

ESET, il più il più grande produttore di software per la sicurezza digitale dell'Unione europea, ha presentato oggi la nuova generazione di prodotti e servizi per la sicurezza aziendale, frutto dei suoi 30 anni di esperienza sul mercato.

I prodotti di punta della nuova suite per la sicurezza aziendale includono il nuovissimo ESET Enterprise Inspector - una soluzione di rilevamento e risposta degli endpoint (EDR) con funzionalità e dettagli che superano qualsiasi altro prodotto sul mercato - e ESET Dynamic Threat Defense, uno strumento che fornisce un sistema di sandboxing off-premise in Cloud, che sfrutta l'apprendimento automatico e il rilevamento basato sul comportamento per prevenire attacchi zero-day.

ESET inoltre dà il benvenuto al nuovissimo ESET Security Management Center, un server di livello enterprise che permette la gestione e le attività di reporting per tutti i sistemi operativi, che sostituirà ESET Remote Administrator. Tutte le soluzioni aziendali di ESET si integrano perfettamente con questo nuovo centro di controllo, da cui è possibile monitorare minacce come gli zero-day, APT e botnet, modificando le policy e le configurazioni dei prodotti per la sicurezza degli endpoint in modo semplice e intuitivo. Questo nuovo centro di controllo progettato da ESET risponde alle reali esigenze degli specialisti della sicurezza IT aziendale, che hanno bisogno di una singola console che consenta il controllo di tutte le fasi dell'intercettazione delle minacce, dalla previsione e la prevenzione al rilevamento e alla rimozione.

I prodotti endpoint di ESET includono un sistema di reputazione in Cloud che fornisce informazioni pertinenti sulle minacce più recenti e sui file non pericolosi. Il sistema di reputazione di ESET, ESET LiveGrid®, è composto da 110 milioni di sensori in tutto il mondo i cui dati vengono costantemente verificati dai centri di ricerca e sviluppo dell‘azienda; ciò consente ai clienti di avere tutte le informazioni necessarie e i rapporti sulla sicurezza direttamente sulla propria console.

Il tema della sicurezza aziendale e in particolare della compliance al GDPR sarà oggetto dell’evento di ESET Italia “GDPR e Cyber Security: strumenti strategici per il tuo business”, che si terrà a Roma il prossimo giovedì 17 maggio 2018. Secondo gli esperti di ESET, GDPR e sicurezza aziendale tendono ad un unico obiettivo: il nuovo regolamento europeo deve essere visto infatti come una concreta opportunità per rivedere i processi di sicurezza aziendale e indirizzare con maggiore coerenza gli investimenti tecnologici, con un ritorno positivo sulla produttività e sul business. Durante l’evento verranno anche approfondite le funzionalità di ESET Endpoint Encryption e ESET Secure Authentication, due soluzioni richieste dal GDPR ed in grado di garantire un’efficace tutela dei dati.