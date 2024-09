Lea Ceramiche partecipa all’edizione 2024 di “Superfici d’Autore”.

Al via l’esposizione omaggio a Gio Ponti il prossimo 13 settembre.

Lea Ceramiche, il marchio italiano di Panariagroup che coniuga design visionario e performance tecnologiche, prende parte alla nuova edizione di “Superfici d’Autore” aperta al pubblico dal 14 settembre al 6 ottobre 2024 presso il MIC – Museo Internazionale della Ceramica.

L’inaugurazione è prevista venerdì 13 settembre alle ore 18.00.

L’edizione 2024 di “Superfici d’Autore” si sviluppa come un’appendice dalla mostra “Gio Ponti. Ceramiche 1922-1967” (in corso al MIC di Faenza fino al 13 ottobre) grazie all’esposizione di alcune superfici disegnate dallo stesso Gio Ponti insieme a lavori idealmente influenzati dall’eredità del grande architetto italiano.

Tra questi, anche il contributo di Lea Ceramiche che, per l’occasione, ha realizzato un pannello attraverso cui mette in risalto la ricerca innovativa di due collezioni che ben si inseriscono in questo contesto: Pigmenti, nata dalla collaborazione con Ferruccio Laviani, e la capsule Segni su Pigmenti, ad essa collegata e a firma dello stesso Laviani. Mentre la collezione Pigmenti interpreta la funzione primigenia della ceramica - materia pura al servizio del colore – in 12 diverse varianti cromatiche dai toni che restituiscono un senso di artigianalità e tattilità, Segni su Pigmenti declina la palette a livello decorativo, sovrapponendovi linee imperfette e gocce pennellate che diventano texture dal rilievo materico e che danno vita a superfici vivide e dinamiche. Entrambe declinate su lastre straordinariamente sottili, come una seconda pelle ceramica di soli 3,5mm. Un materiale versatile e resistente, in grado di offrire nuove prospettive nel mondo dell’architettura e dell’abitare, espressione di una tecnologia all’avanguardia.

“È per noi un onore e un piacere prendere parte a questa edizione di “Superfici d’Autore” pensata come un omaggio al lavoro di Gio Ponti e alle superfici da lui realizzate. Da sempre, infatti, Lea Ceramiche si distingue per il design delle sue proposte, frutto di un’attenta cura dei dettagli, ricerca costante e tecnologia innovativa. Proprio in questa direzione va la collaborazione con Ferruccio Laviani per la realizzazione delle collezioni che abbiamo scelto di proporre per il nostro contributo a questa esposizione, volta a celebrare uno dei maestri che ha fatto la storia del design e dell’architettura del nostro Paese” dichiara Andrea Anghinetti, Brand Manager di Lea Ceramiche.

La mostra – in concomitanza delle più importanti fiere dedicate alla Ceramica in Italia - è resa possibile grazie al sostegno di Cersaie, Sacmi e Tecna.

Con il patrocinio della Direzione Generale Educazione, Ricerca ed Istituti Culturali, Regione Emilia-Romagna, Comune di Faenza, Unione dei Comuni della Romagna Faentina.