Giordano Vini sbarca su Amazon

Il vino e Amazon, una storia d’amore sempre sul punto di sbocciare. Seppure i volumi siano al momento contenuti, la sfida è aperta. Anche Giordano Vini sbarca sul marketplace di Jeff Bezos; ecco come trovare i vini del produttore piemontese

Se ne parla ormai da anni, e da anni decine di operatori sono partiti lancia in resta per sfidarsi nell’ultima arena digitale del mercato: il vino in vendita su Amazon. Nel mare magnum delle offerte, che spaziano tra tutti i settori merceologici immaginabili, il vino inizia a fare capolino tra gli scaffali (virtuali) del colosso di Seattle. Molti i nomi noti che è possibile trovare su Amazon, Cantine blasonate e produttori di lunga tradizione insieme a piccoli outsiders capaci di stupire con offerte interessanti e vini che stuzzicano la curiosità degli appassionati.

Giordano Vini ha da poco rinnovato l’elenco dei propri vini disponibili su Amazon. Non uno sbarco vero e proprio, essendo presente ormai da circa due anni sulla piattaforma. Un rinnovato interesse, che tiene conto delle preferenze espresse dagli acquirenti nel corso degli ultimi mesi e propone un catalogo con i prodotti più apprezzati ed etichette esclusive del proprio assortimento. Tutta la comodità di muoversi in un ambiente conosciuto e utilizzato da milioni di utenti in tutto il mondo, con la garanzia di acquistare i vini di un produttore che da più di un secolo vinifica piccoli grandi capolavori. Oltre che sul sito giordanovini.it, costantemente aggiornato e ricco di promozioni e offerte interessanti, ora è possibile acquistare i vini Giordano anche su Amazon.

Qualche esempio? Nebbiolo Langhe DOC, direttamente dalle Cantine di Valle Talloria. Un rosso pregiato (fratello minore ma non troppo del più noto Barolo), austero e tannico al punto giusto. Da oggi potrà essere acquistato su Amazon a 6.98€. Proprio così: mentre si esplorano le mille offerte proposte da Amazon, sarà possibile aggiungere al carrello questo vino piemontese intenso e passionale.

Non è solo il Piemonte, in ogni caso, a ospitare le Cantine Giordano. Da alcuni anni una struttura produttiva a Torricella, in Puglia, vinifica eccellenze. L’Appassimento Rosso Puglia IGT è un’etichetta da tenere in considerazione, uno di quei vini da custodire gelosamente in cantina e da sfoggiare nelle occasioni speciali. Grazie alla tecnica dell’appassimento, le uve surmaturano e conferiscono al vino una rotondità espressiva carica di sentori fruttati e inebrianti. Anche questa etichetta speciale può essere acquistata su Amazon: la si può trovare a 7.02€.

Giordano Vini ha da sempre mostrato un’attitudine a percorrere strade poco battute: prima azienda a proporre i propri vini a distanza fin dagli anni Cinquanta, oggi sceglie di credere in Amazon come canale di vendita alternativo e complementare per la propria offerta. Quello che non è mai cambiato è l’impegno profuso nel fare vini buoni, per tutti. Missione tuttora centrale, e che con il nuovo canale di vendita su Amazon renderà ancora più semplice portare a casa il vino firmato Giordano.