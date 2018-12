Foggia, cambio di comando al Raggruppamento "Puglia" dell'Operazione "Strade Sicure"

È avvenuto oggi il cambio di comando del Raggruppamento "Puglia" nell' "Operazione Strade Sicure" tra il Colonnello Giancarlo Recchioni del 21° Reggimento artiglieria terrestre "Trieste" ed il Colonnello Vincenzo Tucci del 6° Reggimento Logistico di Supporto Generale.

Il Raggruppamento "Puglia" è formato da uomini e donne dell'Esercito che operano costantemente in concorso e congiuntamente alle Forze di Polizia, per il contrasto alla criminalità ed al terrorismo nelle città di Foggia. Brindisi, Potenza, Bari e Taranto.

I militari del 21° Reggimento hanno conseguito dei risultati eccellenti nel corso dell'Operazione Strade Sicure grazie a 48.222 pattuglie congiunte con le Forze di Polizia che hanno controllato 97.012 persone, 56 indagate in stato di libertà, 499 sono state denunciate e 232 tratte in arresto.

Inoltre i militari hanno controllato ben 106.955 veicoli di cui 539 sono stati posti in sequestro, nonché confiscato più di 500 grammi di sostanze stupefacenti e 6946 articoli contraffatti.

L'Operazione Strade Sicure da 10 anni contribuisce in modo costante alla sicurezza degli italiani mettendo a disposizione la professionalità e l'esperienza dell'Esercito. I nostri militari si sono sempre fatti apprezzare diventando un punto di riferimento per i residenti ed i cittadini di passaggio nelle città in cui essi operano.



