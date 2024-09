Da un articolo che ci hanno segnalato oggi, 30/09/2024, scritto dal giornalista Pino Nicotri e pubblicato su blitz quotidiano al link che trovate cliccando qui , si evince che non tutti amano il lavoro della Commissione Parlamentare sul caso Orlandi.

Pino Nicotri scrive testualmente che: "... i 20 senatori e 20 deputati che faranno parte della commissione andranno, come si suol dire, a caccia di farfalle sotto l’arco di Tito. Ma potranno farsi anche loro pubblicità gratis distribuendosi e partecipando nei salotti televisivi, nei giornali e nei cosiddetti social all’immancabile supplemento di infinite puntate e chiacchiere sul mistero Orlandi..."

E' sembrato strano ai nostri lettori che Pino Nicotri, uno dei primi entusiasti della Commissione, oggi abbia cambiato diametralmente idea.



Abbiamo più volte seguito il lavoro certosino della suddetta Commissione e non ci sembra in nessun modo che stiano facendo un lavoro imperfetto, anzi: con grande dovizia di dettagli e precisione stanno chiamando ogni singolo personaggio che ha qualcosa da dare e da dire sulla vicenda Gregori-Orlandi.

Secondo Nicotri invece la Commissione nasce :"dalle suggestioni rilanciate alla grande, con le solite fuffe rivelatesi fasulle da decenni..."

QUESTA FRASE INFELICE E' ASSOLUTAMENTE UNA BRUTTA ILLAZIONE

Un attento lettore ha commentato: "Non riesco a capire perché chi sostiene che la Commissione Gregori-Orlandi sia inutile stia smaniando in ogni modo per essere convocato dalla stessa"

E se invece la Commissione Parlamentare, con precisione chirurgica, sta cercando di omettere soltanto quello che non serve e che non porta nessun riscontro?

In questo caso Pino Nicotri potrebbe essere stato "esonerato" proprio per la carenza di apporto che sembrerebbe mancare nelle sue (chiamiamole) "ipotesi".

Del resto è ormai notoria la convocazione di Marco Accetti, colui che ha inquadrato il caso Orlandi secondo un conflitto di "fazioni" e di operazioni politico-internazionali. Reo confesso nel 2013 (con l'allora P.M. dott. Capaldo) Accetti ha sicuramente ampliato tutti i possibili scenari, tranne uno: la pista parentale e amicale.



Sarà forse per questo motivo che oggi Pino Nicotri cambia idea sulla Commissione?



Sarà la sua mancata partecipazione al salotto televisivo (così da lui appellato) che ha spinto Nicotri a redigere l'articolo che stiamo commentando?



Sarà forse stata la sua ipotesi amicale e parentale ad averlo "esonerato" dalla Commissione visto che sembrerebbe non apportare nulla di concreto e potrebbe addirittura potrebbe togliere tempo prezioso ai Deputati e ai Senatori?

Sarà quel che sarà Pino Nicotri non ci sarà.

Per gli attenti amici che ci seguono abbiamo fatto uno screenshot dell'articolo di Pino Nicotri per evitare che qualcuno lo tolga. Spesso si cambia idea e ancor più spesso si fanno gli screenshot!