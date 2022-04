Dopo il successo dello scorso anno la seconda edizione del Corso Executive di Alta Formazione “Destin/Azione” è pronto a partire.

Il percorso, organizzato in logica di “imparare facendo”, partendo dal profilo degli iscritti prevede una immersione diretta nelle tematiche attraverso la definizione di un piano di lavoro condiviso e lo sviluppo di un progetto di Destin/Azione che si concretizzerà in un project work finale. Con il supporto dei professionisti docenti della Luiss School of Government Guido Carli di Roma, gli iscritti utilizzeranno tecniche, competenze, conoscenze man mano acquisite, a cui uniranno le proprie esperienze lavorative, consolidando così quanto appreso e incrementando l’attitudine a lavorare in gruppo e in rete.

Anche quest’anno il Master Luiss Turismo e Territorio, già alla sua diciannovesima edizione, ospiterà il modulo executive sul management delle destinazioni turistiche.

Il Master ha l’obiettivo di formare figure professionali capaci di cogliere efficacemente le opportunità grazie alla forte integrazione tra mondo accademico e mondo delle imprese. Ogni anno, infatti, il programma viene integrato e aggiornato nei contenuti, proprio grazie alla collaborazione e alle nuove partnership con le imprese che consentono di portare in aula la concretezza dell’operatività, della teoria applicata al business in tempo reale, i cambiamenti di scenari e strategie.

All’interno del Master viene realizzato un percorso sul Management delle Destinazioni, che è anche un modulo autonomo per dipendenti e collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti di promozione territoriale come APT, OGD, Ambiti turistici, GAL, Aree Interne, Aree Protette. Il percorso, organizzato in logica di learning by doing, fornisce gli strumenti teorici e operativi utili alla realizzazione di programmi innovativi di collaborazione tra soggetti pubblici e privati nell’ottica della elaborazione di proposte di prodotti turistici integrati di qualità, sostenibili e in linea con i trend e le esigenze del mercato.

Destin/Azione si svolgerà tra aprile e maggio 2022 in un piano studi suddiviso in 5 moduli incentrati su: la Governance della destinazione turistica, la Destinazione Data Driven, il Destination Management, il Destination marketing e la Sostenibilità declinata per la destinazione turistica. La Faculty del master è composta da docenti della LUISS Guido Carli, da professionisti con una consolidata esperienza e conoscenza del mondo del turismo e della valorizzazione del territorio maturata soprattutto presso SL&A Turismo e Territorio (azienda leader del settore), da manager di prestigiose imprese e destinazioni. Completano il programma seminari tecnici e presentazioni di casi di successo di Management delle Destinazioni tenuti dai protagonisti.



sog.luiss.it/it/formazione-executive/corso-executive-destination-management