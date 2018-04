Italicoon, la nuova opportunità per le aziende italiane che vogliono esportare in tutto il mondo!

Una nuova e interessante realtà si sta affermando negli ultimi mesi nell’ambito del Made in Italy: si chiama Italicoon ed è il portale multilingua B2B che va incontro alle esigenze delle aziende italiane che vogliono creare e mantenere rapporti proficui e duraturi con grossisti, distributori, acquirenti esteri in piena autonomia e libertà.

Su Italicoon ciascuno è protagonista del proprio business: ogni azienda italiana (ma anche un lavoratore autonomo o un privato cittadino) che vuole esportare all'estero i suoi prodotti può iscriversi gratuitamente e utilizzare il portale come preferisce e in base alle proprie esigenze.

Gli utenti, venditori italiani e acquirenti esteri, infatti, sono liberi di mettersi d’accordo e concludere gli affari nel reciproco interesse senza pagare alcuna commissione.

Italicoon è la vetrina perfetta per mostrare al mondo le eccellenze del nostro Paese.

Il portale è già ricco di Annunci di specialità italiane che spaziano dal cibo alla moda, dall’arredamento al design e, qualora si volessero proporre dei Servizi, c’è uno spazio appositamente dedicato.

Se un potenziale acquirente estero è interessato ad un prodotto italiano, non deve fare altro che cliccare sull’annuncio e decidere se avviare una contrattazione, inviare la sua proposta o chiedere ulteriori informazioni al venditore italiano.

Ecco un breve video di presentazione di Italicoon:

Italicoon, il portale italiano dell'export, è un valido punto di riferimento per tutti coloro che sono interessati alla vendita o all’acquisto di prodotti rigorosamente Made in Italy.

Italicoon offre alle aziende italiane, spesso PMI a conduzione familiare, tutti gli strumenti necessari per dare visibilità ai loro prodotti e per conquistare la fiducia degli importatori esteri, i quali, oggi più che mai, devono fare i conti con il rischio sempre più alto di contraffazione del Made in Italy.

Sito internet: www.italicoon.com

Italicoon è anche su Facebook, Linkedin e Twitter.

Per qualsiasi informazione o curiosità scrivete a:

digital.pr@mail-italicoon.com