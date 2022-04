Sabato 23 aprile 2022 all'Etoile di Cassinetta (MI) arriva Gabry Ponte, tra i pochi veri top dj italiani. Protagonista negli anni '90 con gli Eiffel 65 e col super classico "Blue", dal 2001 ha avviato una carriera da solista di successo in Italia ed Europa. "Time To Rock", "Geordie", "La danza delle streghe","Che ne sanno i 2000 feat. Danti", fino alla recente "Thunder feat. Lum!x & Prezioso", successo da quasi 220 milioni di streaming su Spotify.

Non da meno "Can't Get Over You", cantato da Aloe Blacc e la cover energica di "Call Me" in collaborazione con Timmy Trumpet & R3hab. E' appena uscito il singolo "The Finger", in compagnia di Giorgia Ku. La sua Dance and Love è tra le più attive etichette di musica dance ed oramai è un dj producer di punta del colosso olandese Spinnin' Records.

Etoile Club & Lounge, a Cassinetta di Lugagnano (MI), propone ogni weekend eventi di livello, tra house, hip hop e dance. Si pensi al party Latin Code Night (che va in scena ogni venerdì=, a Mamacita o, ancora, ad artisti come Emis Killa e Cristian Marchi, ospiti recenti che stanno infuocando la primavera musicale dell'Etoile, locale appena rinnovato per quel che riguarda l'impianto luci e audio ed il design.



23/4 Gabry Ponte @ Etoile Club & Lounge - Cassinetta (MI) - prevendita su MailTicket

https://www.mailticket.it/location/0130610876205/etoile-club



Etoile Club & Lounge

Viale Lombardia 16 - Cassinetta di Lugagnano (MI)

Info & Reservations: 346.8507337

www.instagram.com/etoile.club/

Super Green Pass Obbligatorio